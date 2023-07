Violeta Mangriñán, embarazada por segunda vez

Violeta Mangriñán está de celebración (y por partida doble). Ha sido hace escasos minutos cuando la influencer ha hecho uso de sus redes sociales para compartir con sus más de 2 millones de seguidores una noticia absolutamente inesperada. Esta no es otra que su segundo embarazo, fruto de su relación con Fabio Colloricchio y tan solo un año después del nacimiento de su primera hija en común.

Con un tierno vídeo en el que aparecen plasmados varios clips de Gala y las imágenes de la primera ecografía del que será su hermano, la exconcursante de Supervivientes ha revelado la buena nueva con la mayor de las ilusiones: "Una personita más se une a nuestra historia…🤰🏽✨ Estamos deseando conocerte…⏳👶🏽👨‍👩‍👧🐶🤍", escribía. Unas palabras con las que la creadora de contenido ha dejado entrever que está a punto de dar la bienvenida a su segundo hijo con el italiano ahora que ambos han optado por volver a establecer su residencia habitual en Madrid.

Crece la familia Colloricchio Mangriñán

De esta manera, Violeta Mangriñán y su compañero de vida están a punto de ampliar una familia que ya componen su perra Canela, su hija mayor Gala y un bebé que probablemente nazca a comienzos del 2024. Ahora, la valenciana ha dado pistoletazo de salida a una dulce espera totalmente sorprendente para sus fans y en la que permanecerá al lado de sus seres queridos como de costumbre. Y es que, sus allegados se han convertido en pilares fundamentales en la vida de la influencer, ayudándola a compaginar su trabajo dentro del universo 2.0 y el cuidado de un bebé que todavía ni siquiera ha cumplido su primer año de vida.

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de minutos el post de la que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa se ha llenado de "me gusta" y comentarios de sus seguidores. Todos ellos no han querido dejar pasar la oportunidad de demostrar a Violeta que su nueva maternidad es algo que prácticamente nadie esperaba a corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta que, hace tan solo unas semanas, era ella misma quien admitía no estar dispuesta a volver a quedarse embarazada.

Sin embargo, la postura de la creadora de contenido ha dado un giro de 180 grados y ahora acoge esta nueva maternidad con la mayor de las ilusiones. Es por ello que, al cumplir las 12 primeras semanas de embarazo, Violeta no ha dudado en hacer partícipes a sus seguidores de la que se ha convertido en una de las noticias del mes por excelencia.

El giro de 180 grados de la vida de Violeta en apenas un año

Era durante el pasado 31 de julio cuando la valenciana daba a luz a su primera hija junto al cantante. Después de muchos días de preparación y muchas horas sin dormir, Mangriñán se convertía en madre primeriza para poner el broche de oro a su relación con Fabio, la cual comenzaba en los Cayos Cochinos.

Ahora, la pareja celebra su cuarto aniversario de noviazgo por partida doble con la publicación del segundo embarazo de Violeta. Una etapa de la que seguro que los padres harán gala en sus redes sociales.