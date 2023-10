Violeta Mangriñán, embarazada de su segunda hija, sufre un accidente

Violeta Mangriñán, embarazada de su segunda hija, ha tenido un accidente de tráfico mientras circulaba por las calles de Madrid. Enseguida ha tranquilizado a sus seguidores y ha reconocido que se encuentra bien tras acudir al hospital donde ha sido sometida a distintas pruebas. La influencer explicaba cómo había vivido este tremendo susto.

"Acabo de tener un accidente con el cabify en el que iba. La hostia ha sido tremenda, pero por suerte estoy bien. Me duele increíble el cuello, pero por lo menos puedo vivir para contarlo", ha manifestado a través de sus historias de Instagram. La parte de su cuerpo que ha sufrido el mayor daño ha sido el cuello. Todo ha sucedido mientras se movía por las calles de la capital cuando el vehículo en el que viajaba ha chocado contra otro coche. "El cabify en el que circulaba iba muy rápido para la calle en la que transitábamos y no ha tenido capacidad de reacción para frenar. Nos hemos estampado contra un coche que salía de un garaje de pleno".

Violeta Mangriñán explica cómo se encuentra después de este accidente de tráfico

La influencer ha tenido que pasar por el hospital donde lo primero que han comprobado es que que todo lo concerniente a su embarazo de Gia, su segunda hija, estaba en orden. Violeta Mangriñán explicaba cómo había vivido este incidente. "Yo me he comido el asiento de copiloto. Me duele la frente, la oreja, el abdomen por el tirón del cinturón por la tripota, pero sobre todo el cuello". Se encuentra bien, aunque la zona del cervical la siente muy dolorida, pero no ha lamentado males mayores.

Este accidente de tráfico se produce horas después de que desvelara a sus seguidores que desde que fue madre intenta evitar cualquier peligro. Con motivo de las intensas y recientes lluvias vividas en Madrid por la borrasca Alina, la influencer reconocía que había pospuesto unos compromisos por el colapso de la ciudad y sus carreteras. "Nunca jamás en la vida había tenido miedo de morirme, todo cambió cuando me convertí en mamá. He pasado miedo hoy, he cancelado dos cosas que tenía esta tarde después de la eco para evitar tener que volver a Madrid por miedo. Desde que tengo a Gala y más ahora embarazada, me he vuelto una miedosa caguica. Lo mismo me pasa con los aviones, o peor. Nunca me dio miedo a volar y ahora cada vez que he de coger un avión me da pánico".

Violeta Mangriñán está esperando su segunda hija, Gia, que se convertirá en la mejor compañera de juegos de su primogénita Gala, fruto de su relación con el italiano Fabio Colloricchio a quien conoció cuando participaba en 'Supervivientes 2019'.