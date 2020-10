La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha abierto su corazón para hacer su confesión más complicada al asegurar que ha sufrido una racaída en la anorexia: «Me llevo tres días sin comer»

«El tema que voy a tratar hoy es bastante serio, me está quitando la vida». Esto ha sido lo primero que ha dicho Violeta Mangriñán en su vídeo de Mtmad más íntimo, donde habla de uno de los temas personales más duros y que se ha atrevido a hacer público por todo el apoyo y cariño que le ofrece sus fans cada día a través de las redes sociales.

«Todos sabéis el problema que tengo con la alimentación, porque lo he contado, si no lo cuento, nadie lo sabe. No soy una enferma terminal, pero sí tengo un problema y creo que el primer paso para solucionarlo, es reconocer que se tiene. Es un paso muy largo. Hay algo que me molesta. Me da cosa que se utilice esa sinceridad como arma de doble filo para luego hacer daño. Eso es algo que me ha pasado», explicaba con las lágrimas saltadas.

Consciente del problema que tiene, Violeta no ha querido dejar pasar la oportunidad de compartirlo con sus seguidores. A pesar de que sabe que va a recibir muchas críticas por parte de ellos, la exconcursante de ‘Supervivientes’ lo ha contado: «Creo que uno nunca se termina de curar de la TCA (Trastorno de Conducta Alimentaria), hay etapas en las que estoy mejor, que no tengo rayadas ni bajones, que suele coincidir con momentos en los que entreno muy seguido y como muy sano», desvela.

Violeta ha confesado que ha pedido ayuda a un psiquiatra

Ha abierto su corazón y ha contado lo que le ocurre: «Hay épocas en las que me salgo del tiesto, es algo que me ha estado pasando últimamente y quiero compartirlo con vosotros. Lo que me pasa es que intento comer sano de lunes a domingo, y un día a la semana me salto la dieta. Ese día me siento muy mal y me llevo luego dos o tres días sin comer. Es mi propia pareja la que me dice ‘ya está bien, necesitas ayuda'», confesaba.

Es conocedora del problema: «Es un problemón, yo soy la que más sufro con todo esto. Hay veces que me da vergüenza contaros mis debilidades, pero quería contarlo. He buscado ayuda y la he encontrado. Os iré contando qué tal… Es verdad que todo esto está en uno. He encontrado una psiquiatra especializada en TCA, me gustaría no tener esa mierda en la cabeza, pero es algo que no puedo evitar. Espero que vengan rachas mejores, el día que me como una pizza me dan bajonas, lloro… a Marta López la tengo martirizada».

Su novio, Fabio, le ha dicho que necesita ayuda profesional

Ha encontrado en Marta López, la novia de Kiko Matamoros, la mejor persona con la que hablar de estos temas. La modelo también confesó hace unos meses que padeció este trastorno, y ha ayudado mucho a Violeta: «Necesito gente que me entienda y Marta me ayuda mucho. Ella me ha dicho que se me va, pero es que me siento tan mal al día siguiente… Nunca he tratado de maquillarlo ni adornarlo. Es un problema que necesita solución y ayuda. Una persona puede estar estable, pero creo que una persona nunca se cura de esto del todo. Hay rachas que estoy mejor. Esa vocecita siempre está ahí, incluso cuando estás bien».

Pedí ayuda a mi dermatóloga, que tiene una hermana psiquiatra. He pedido ayuda y os iré contando. De momento no están siendo rachas buenas. os merecéis una explicación. Soy una tía fuerte, pero no se puede ser fuerte siempre. Hasta los más fuertes tienen problemas. Espero que no me juzguéis ni me ataquéis. Siempre hay esperanza», terminaba diciendo en su confesión más complicada.