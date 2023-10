Violeta Mangriñán sufre un accidente de tráfico estando embarazada

Las fuertes lluvias y vientos que la borrasca Alina está dejando consigo han convertido Madrid en un caos. Así lo contaba Violeta Mangriñán hace apenas unas horas a través de sus redes sociales, comparando la capital con “un parque de atracciones acuático” al estar “colapsada” y las carreteras en mal estado. Unas circunstancias que provocaban que la joven cancelara dos compromisos profesionales por “miedo” a que pasara algo que, finalmente, ha sucedido.

Hace tan solo unos minutos, Violeta Mangriñán compartía una imagen desde el interior de un coche para hacer partícipes a sus más de dos millones de seguidores de que el peor de sus temores había ocurrido: “Acabo de tener un accidente con el Cabify en el que iba, la hostia ha sido tremenda pero por suerte estoy bien, me duele increíble el cuello pero por lo menos puedo vivir para contarlo”, escribía la influencer en su cuenta de Instagram.

Como no podía ser de otra manera, sus palabras preocupaban de inmediato a sus fans, sobre todo teniendo en cuenta que se encuentra en torno al sexto mes de embarazo. Sin embargo, el hecho de haber podido coger su propio teléfono y ser ella quien dé la noticia deja entrever que la colisión tan solo ha quedado en un susto y que tanto ella como la pequeña Gia están en perfectas condiciones tras haber vivido una situación de máxima tensión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Violeta Mangriñan ( @violeta)

Los "miedos" de Violeta Mangriñán en su segundo embarazo

Como la propia Violeta confirmaba, el hecho de estar a punto de convertirse en madre por segunda vez hace que mida aún más todos y cada uno de sus movimientos: “Nunca jamás en la vida había tenido miedo de morirme, todo cambió cuando me convertí en mamá”, contaba a través de stories. “He pasado miedo hoy, he cancelado dos cosas que tenía esta tarde después de la eco para evitar tener que volver a Madrid por miedo, desde que tengo a Gala y más ahora embarazada me he vuelto una miedosa caguica. Lo mismo me pasa con los aviones o peor, nunca me dio miedo a volar y ahora cada vez que he de coger un avión me da pánico”, relataba. Lo que en aquel momento probablemente no había imaginado es que, unas horas después, su terror se haría realidad a consecuencia de las complicaciones a la hora de conducir en Madrid por las intensas lluvias.

Este incidente ha tenido lugar poco más de tres meses después de que Violeta y Fabio Colloricchio se hicieran eco de la futura llegada al mundo de su segunda hija en común. Aunque fue el 19 de julio cuando publicaron una ecografía con la que hacían partícipes a sus seguidores del embarazo, no fue hasta dos semanas después cuando ambos conocieron el sexo de su pequeña. Por ahora se desconoce la fecha en la que se prevé el nacimiento de Gia, aunque si algo está claro, es que la pequeña se convertirá en la perfecta compañera de juegos de Gala y también de Cane, la mascota de la pareja.