Después de los grandes temazos que se ha marcado Shakira lanzando pullas contra Gerard Piqué, es el momento de relajarse y regalarle a sus fans una preciosa balada dedicada a sus hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con el futbolista. 'Acróstico' es el nombre de este nuevo tema que ya ha visto la luz y nos ha mostrado a una artista colombiana mucho más calmada, relajada y sosegada que en sus canciones anteriores. Además, para esta canción ha dejado de lado las colaboraciones para hacer un tema en solitario. ¿Quieres escuchar este nuevo éxito de la de Barranquilla? Te lo dejamos a continuación ¡y con la letra completa!

Aunque la mayor parte de la letra es una oda al amor que siente por sus hijos, si se lee entre líneas también se puede ver alguna que otra indirecta contra el deportista. A pesar de que en esta ocasión la cantante colombiana ha mostrado su lado más sentimental y ha enseñado su faceta más maternal, también hace alusión a su pasada relación con el futbolista. Sin embargo, en esta ocasión no hay menciones explícitas ni nombres propios como si ocurría en temas anteriores. Aún así, nada más comenzar el nuevo trabajo de Shakira se puede escuchar lo siguiente: "Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba". ¿Un nuevo dardo hacia Gerard Piqué?

En otro de los versos se puede escuchar a la Shakira más sincera recordando su relación pasada con el futbolista: "Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, Y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar es de sabios". Incluso al final del tema, vuelve a dedicarle unas palabras que, a pesar de no mencionarlo de manera directa, habla muy bien de lo que han vivido los dos: "Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran hay que reírse de la vida a pesar de que duelan las heridas".