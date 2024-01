"Puede pasar un año, pero cuando nos vemos, nos partimos de risa". Aitana decía esta frase sobre Amaia, con la que coincidió en 'Operación Triunfo 2017', el pasado domingo, cuando visitó la Academia para conocer a los concursantes de 'Operación Triunfo 2023'. Y es que entrar de nuevo en la que fue su casa durante tres largos meses y que le dio el salto a la fama ha sido para ella muy fuerte. Aitana y Amaia se convirtieron en mejores amigas y protagonizaron momentos increíbles que los fans del formato difícilmente olvidarán.

Sin embargo, casi siete años después, ya no se ven con la misma asiduidad de antes. Pero eso no impide que cuando se ven, es como si el tiempo no hubiera pasado. Aprovechando que está de nuevo en Madrid tras su viaje a Costa Rica, la cantante de 'Vas a quedarte' ha querido apoyar a los Javis en su nuevo proyecto: un concierto de 'La Mesías', su última serie que ha sido todo un éxito en Movistar +. Aitana se ha emocionado mucho con el resultado y tras disfrutar el espectáculo, se ha reunido con su amiga Amaia, a la que llevaba tiempo sin ver.

Amaia y Aitana se reencuentran tras el paso del musical de 'La Mesías'

"OS AMO Y OS ADMIRO, qué pedazo de serie y de viaje #LaMesías @javviercalvo @soyambrossi todos los premios del mundo os vais a llevar. Qué regalo nos habéis dado a todosssssssssss 🤍 TE AMO @amaia MUCHO", ha escrito Aitana en sus redes sociales, donde ha mostrado algunas imágenes de su reencuentro con Amaia, los Javis y el resto del elenco de actores y actrices.

Da igual los años que pasen. Aitana y Amaia vuelven a ser las mismas personas que vimos en la Academia de 'Operación Triunfo 2017'. De hecho, la primera de ellas ha mostrado un vídeo en el que confirmamos que esto es verdad. Así reaccionaron cuando se reunieron entre bambalinas tras el estreno del concierto de Stella Maris, de la serie 'La Mesías'.

¡Dale al play para ver el vídeo del emotivo reencuentro entre Aitana y Amaia!

Vídeo: Instagram.

"Ay, qué ilusión Aitana, ¿te ha gustado? ¿Has llorado y todo?", le decía Amaia a Aitana tras el espectáculo. Por supuesto, este reencuentro no ha pasado desapercibido para los fans de ambas en las redes sociales. Muchos estaban deseando verlas de nuevo juntas y así lo han expresado: "Que me muero, Aitana y Amaia de vuelta", "El reencuentro que necesitábamos", "En dos días me he teletransportado a 2017", "En el corazón de todos los que vimos 'OT 2017'", "Amaia y Aitana jutnas. Brutal", "Mis personas favoritas". Estos son algunos comentarios que han escrito los fans de este formato que en 2017 consiguió batir todos los records. ¿Tendremos que esperar de nuevo años para verlas de nuevo juntas? Esperemos que no...