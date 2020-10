La presentadora ha sufrido una estrepitosa caída mientras paseaba por la calle a su perrita Beige. Te mostramos las imágenes de su accidente.

Esta semana, María Patiño ha vivido un importante tropiezo. Y cuando hablamos de tropiezo no nos referimos a un traspié en sentido figurado. En absoluto: la presentadora ha sufrido una estrepitosa caída que casi le cuesta un esguince. Por suerte todo quedó en un susto, pero su percance han causado verdadero estupor a la audiencia de ‘Socialité’, el programa que presenta en Telecinco y que ha emitido las imágenes de su aparatoso percance.

Este lunes, la gallega comenzaba el programa con el rostro serio. Anunciaba que alguien de su familia había tomado una importante decisión. «Alguien de mi entorno más cercano ha decidido presentarse en sociedad y ha decidido presentarse en ‘Socialité‘. La decisión no ha sido mía, sino de un miembro de mi familia que ha querido dar este paso. Estoy nerviosa, pero esta persona ha decidido dar este paso. Ha querido debutar en este programa», señalaba al comienzo de su programa de Telecinco. Todo hacía presagiar que podría tratarse de su marido, Ricardo Olivares, con el que contrajo matrimonio por sorpresa en Sri Lanka en 2019. O su hijo Julio, a quien siempre ha mantenido fuera del foco público. En realidad no hablaba de una persona, sino de su mascota…

Y es que su perrita Beige ha sido la protagonista de la jornada. La gallega y su nuevo perrito paseaban por Madrid ante las cámaras de ‘Socialité’ tras una reunión de la periodista con Antonio Lance, entrenador de perros, para aprender algunos trucos sobre disciplina canina. Patiño visitaba un parque para practicar algunas lecciones con su mascota: desde cómo sentarse o saber cuándo debe acudir a los brazos de la periodista. Patiño, visiblemente emocionada, confesaba su entusiasmo: «Estoy enamorada de mi perra, venimos del mismo sitio, de la aldea de mi madre».

«Ha sido un susto enorme»

Ha sido al dar por finalizada su lección con el adiestrador cuando Patiño ha sufrido una caída. El tacón de uno de sus zapatos se ha torcido un poco, lo que le ha hecho perder el equilibrio y ha provocado que caiga sobre la acera. «Ha sido un susto enorme. Me podía haber hecho un esguince, pero fenomenal», confesaba, aliviada, al final de su programa.

Esta semana, María Patiño se ha pronunciado sobre la polémica entre Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos. La malagueña le ha enviado un mensaje para decirle que lo está pasando muy mal a raíz de su enfrentamiento con el presentador. «Estoy mal porque yo a él (a Jorge Javier) lo he querido y siempre le querré. Creo que se sintió ofendido porque yo me sentí engañada. Yo también soy madre y he sufrido muchas cosas que él conoce muy bien. La palabra rectificar es para los dos porque lo de esta semana me está quitando la poca salud que tengo«, le ha recordado la malagueña.

Unas palabras a las que Patiño ha respondido desde su programa: «No sé si volverá a pasar como siempre, pero quiero pensar que María Teresa tiene cariño a Jorge Javier. Reconozco la trayectoria de María Teresa y ha trabajado como una burra», ha señalado.