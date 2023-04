En el último número de SEMANA, que ya está a la venta en tu supermercado o kiosco más cercano, podéis ser testigos de las imágenes más esperadas de la pareja del momento, Luis Miguel y Paloma Cuevas: su primer beso en plena calle. Además, anunciamos en exclusiva que el 'Sol de México' se ha mudado a España para estar más cerca de la diseñadora y ha alquilado una espectacular casa en la Finca. Su relación va viento en popa y no pueden estar más felices juntos. La pareja no para de dar de pasos en su noviazgo y la familia de ella no puede estar más feliz por Paloma Cuevas, que ha vuelto a ilusionarse y a encontrar el amor al lado del cantante mexicano. El último en pronunciarse ha sido Victoriano Valencia, padre de la diseñadora, quien está muy feliz por el noviazgo de Paloma con Luis Miguel. Ahora, ha pronunciado una frase que de confirmarse supondría un auténtico bombazo en todo el mundo. ¿Quieres escuchar sus declaraciones? No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Victoriano Valencia no descarta una boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas. Con los ojos iluminados y con una sonrisa de oreja a oreja, ha asegurado que "podría haberla". ¿Suenan campanas de boda entre la diseñadora y el artista? Al mexicano no le hace falta el visto bueno del padre de la novia, pues el torero siempre ha visto con buenos ojos a Luis Miguel y siempre tiene palabras de cariño hacia él. Asegura que "es un señor, es un caballero y es lo que pretende uno para sus hijos, ¿no? Que encuentren lo mejor y él es un verdadero señor". Unas palabras que confirman la buena sintonía que tiene con la nueva pareja de su hija.

Paloma Cuevas ha vuelto a encontrar la ilusión con Luis Miguel tras su ruptura con Enrique Ponce

Tras su mediática ruptura con Enrique Ponce y la posterior relación del diestro con Ana Soria, Paloma Cuevas se quedó completamente destrozada y su mayor refugio han sido sus hijas. A pesar de que la diseñadora no creía en el amor, la conquista de Luis Miguel ha supuesto que vuelva a ilusionarse y a enamorarse. Un hecho que Victoriano Valencia celebra, ya que para él "verla feliz es mi sueño". Su mayor preocupación para el torero siempre ha sido ver bien a su hija y ahora la vuelve a ver sonreír. Un hecho que no le puede llenar más de orgullo y por el que tan solo tiene palabras de cariño para el cantante de 'La incondicional'.

Por si fuera poco, el padre de Paloma Cuevas ha revelado un hecho que hasta ahora desconocíamos. Las hijas de la diseñadora y el diestro ya conocen a Luis Miguel y tienen muy buena sintonía con él. Según Victoriano Valencia, además de conocerlo ya "cenan con él y lo ven. Él es un encanto de persona y hasta ahora no tengo ninguna queja", ha dicho con un gran brillo en los ojos. Hay que recordar que Paloma Cuevas y Luis Miguel se conocen desde hace años. Incluso de antes de que ella comenzara su relación con Enrique Ponce. Su padre ha confirmado que la pareja del momento se conocen desde que eran unos niños. Asegura que son "amigos desde niños y ella es madrina del mayor de él, del primer chiquillo mayor. Paloma es la madrina o sea que tienen la amistad desde hace muchos años".