Victoria Federica, más unida que nunca al Rey Juan Carlos: su tierna felicitación por su 86 cumpleaños

El cinco de enero es una fecha más que señalada en el calendario de la Casa Real: es el cumpleaños del rey emérito Juan Carlos I. El ex monarca cumple hoy 86 años y lo va a hacer, nada más y nada menos, que organizando un fiestión por todo lo alto en su lugar de residencia desde hace más de tres años, Abu Dabi. Al evento no faltarán rostros conocidos como el nobel Mario Vargas Llosa ni algunos miembros de su familia, como su nieta Victoria Federica. Precisamente ha sido la influencer la que ha compartido una felicitación de lo más tierna por el cumpleaños de su abuelo.

Victoria Federica felicita al rey emérito en sus redes sociales

La relación entre el rey Juan Carlos I y la hija de la infanta Elena es de lo más estrecha, aún incluso la distancia que separa abuelo y nieta desde hace más de tres años. La modelo no duda en viajar siempre que puede a visitar al rey emérito y las muestras de cariño son constantes entre ellos. Pero, con esta felicitación pública, ha querido dejar que está más unida que nunca a su abuelo. Victoria Federica ha compartido con sus más de 267 mil seguidores una imagen antigua en blanco y negro del ex monarca mientras realizaba una maniobra militar durante su formación en la Academia General Militar de Zaragoza. La frase que ha acompañado a la imagen es más que significativa: "Felicidades abuelo, te quiero", ha escrito junto de un corazón rojo.

Para la modelo no ha sido suficiente viajar a Abu Dabi para celebrar el cumpleaños de su abuelo que también ha querido dejar claro que este es un día muy importante para ella. Un gesto de lo más llamativo, ya que Victoria Federica no suele utilizar sus redes sociales para mostrar su vida personal, sino para acciones más profesionales. Con esta determinante imagen del rey emérito pone los puntos sobre las íes demostrando que su relación es infranqueable. Pero no será solamente ella por parte de la familia real la que acuda al cumpleaños del emérito, sino que también estarán presentes las infantas Elena y Cristina, Froilán y Pablo e Irene Urdangarin.

Presencias y ausencias en el cumpleaños del rey emérito

Sin embargo, este festejo estará marcado por una notable ausencia. No se espera que el Rey Felipe despeje su agenda oficial para acudir al cumpleaños de su padre, aunque podría decirse que este último prepara esta fiesta como declaración de intenciones: "Una de las finalidades de la fiesta es hacerlo público, porque precisamente por eso quiere hacer una gran fiesta, para poder explicarle a su hijo que él también tiene su apoyo y tiene gente que lo quiere", ha comentado Pilar Eyre.

Tal y como asegura ‘Vanity Fair’, todos ellos han tenido la oportunidad de confirmar su asistencia en el que apunta a ser el evento que marcará el inicio del año: "Yo creo que al final los que van a ir son a los que realmente no les importa, no tienen ningún poder o no les importa absolutamente nada que los señalen como partidarios de don Juan Carlos frente a don Felipe", ha señalado la periodista para Onda Cero.

Sea como fuere, los invintados al cumpleaños del rey emérito podrán disfrutar de la enorme residencia en la que vive en los Emiratos Árabes Unidos: más de mil metros cuadrados y 4 mil de jardín que albergan incluso una sala de cine en la que pueden disfrutar de una película hasta 18 personas. No obstante, los invitados tendrán que hacerse cargo del coste de los vuelos, aunque el Rey Juan Carlos les ofrezca alojamiento en Abu Dabi durante unos días con una condición. Esta no es otra que todos ellos se adapten a la temática de la fiesta, con un dress code inspirado en Marbella.