Una llamada pidiendo auxilio. Daniel Sancho quiso, según se ha publicado, que Froilán le ayudara a salir del país tras cometer supuestamente el asesinato de Edwin Arrieta. Este hecho muestra la desesperación que sintió el hijo de Rodolfo Sancho, aunque no consiguió la respuesta esperada. El nieto del Rey Juan Carlos dejó de seguirle en sus redes sociales, cortando así cualquier lazo que existiera entre ellos. Esta información veía la luz un mes después de que el chef ingresara en prisión y, de momento, no ha sido negada ni por él ni tampoco por Froilán, quien continúa fuera de España. La que sí ha reaparecido ante los medios después de este bombazo informativo es Victoria Federica, que se ha tenido que enfrentar a las preguntas de los periodistas.

Vídeo: Europa Press

Victoria Federica reaparece en un desfile con actitud esquiva

No estaba cómoda, a pesar de que por su trabajo como influencer debería de estar acostumbrada a las cámaras. Tanto sus gestos como su rostro o su forma de hablar dejaban ver que quería desviarse de este asunto, un caso que ha sacudido España y que desde comienzos de agosto ocupa gran parte de la crónica social. Lejos de querer hablar y aclarar el asunto que ha hecho que su hermano Froilán vuelva a ser noticia, Victoria Federica se limita a dar un paso atrás. Esto es precisamente lo que ha sucedido en la jornada de la MBFW en Ifema, donde ha acudido acompañada de algunas amigas como María G. de Jaime, que al igual que ella es influencer.

Victoria Federica prefiere no dar explicaciones, mucho menos de una cuestión tan delicada. "Nada, no voy a decir nada, lo siento mucho. No voy a decir nada. No voy a decir nada, gracias", ha dicho tajante. Era después de estas palabras cuando pedía espacio a la prensa y pedía a los reporteros que se fueran hacia atrás. "¿Podéis iros un poco más para atrás? Es que me estáis deslumbrando un poco. Ya porfa que no quiero retrasar el desfile más. Gracias chicos de verdad", espetaba. Un silencio sepulcral con el que refleja que tomará distancia y no se pronunciará, a pesar del interés que suscitan sus palabras.

Daniel Sancho y Froilán se seguían en redes sociales. Tenían amigos en común, según se contó en 'Hoy por hoy', lo que le llevó a querer contar con su ayuda en su peor momento. "Daniel Sancho intentó mover hilos para que Froilán le ayudara de alguna manera", explicaron en el espacio presentado por la periodista, Àngels Barceló. La reacción del hijo de la Infanta Elena fue rotunda, dejándole de seguir en redes y alejándose de un problema que podría haber hecho mucho ruido.

Los escenarios que se plantean para él para Daniel no son nada halagüeños. El propio Big Joke, número dos de la policía tailandesa, lo decía en una de sus entrevistas, donde aconsejaba al hijo de Rodolfo Sancho que se declarara culpable de los hechos.