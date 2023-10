Victoria Beckham habla de sus años en España: "Yo era la villana"

Victoria Beckham no dudó en acompañar a su marido, David Beckham, a España cuando el futbolista fue fichado por el Real Madrid. El matrimonio permaneció en este país durante cuatro temporadas después de que llegara en 2003. A pesar de estar unos años, su mujer no disfrutó al máximo su vida en la capital española y todo lo que le podía proporcionar. Y ahora ha querido hablar de ello en el documental que protagoniza junto a su marido en Netflix, que se estrena en dicha plataforma este 4 de octubre. Victoria Beckham narra el infierno que vivió durante esta época de su vida.

La diseñadora de moda ha querido sincerarse acerca de todo lo que vivió durante los cinco años que vivió en Madrid. Y ha sido muy dura y rotunda: "Yo era la villana. Dijeron que yo odiaba España y que olía a ajo. Yo no dije nunca eso. Sabían que no podía mudarme por el colegio de los niños. Todo lo que hacía lo inventaban o lo sacaban de contexto, pero el problema nunca fue España. Fue la peor época del matrimonio. No os puedo describir cómo nos afectó. Nunca en mi vida había sido tan infeliz", declara Victoria Beckham rotunda, aclarando muchas mentiras que se dijeron en aquella época".

Estas palabras se dan a conocer en algunos de los adelantos que se han ido publicando los días previos al estreno en Netflix. Un documental que contiene cuatro episodios y en los que la diseñadora de moda narra algunos de los momentos desagradables que vivió durante su vida en Madrid. De hecho, lamenta que muchas de las palabras que se dijeron sobre ella eran mentira o incluso estuvieron sacadas de contexto.

¡Este es el trailer del documental de David Beckham de Netflix!

Victoria Beckham no tiene buen recuerdo de su época en Madrid. Y es que supuso un gran problema en su matrimonio. La que fuera integrante del grupo musical 'Spice Girls' tuvo que estar entre Reino Unido y España. Hubo muchos rumores de infidelidad en torno al matrimomio, sobre todo por la supuesta relación que el futbolista mantuvo con Rebeca Loos, que era la niñera de sus hijos durante la etapa que vivieron en Madrid.

David Beckham también ha hecho mención a los momentos duros que atravesaron como pareja, sin olvidar que pudieron suponer la ruptura definitiva del matrimonio: "Algunas historias eran horribles. Era difícil de procesar. Era la primera vez que sentíamos esa presión". Y les costó sobreponerse, pero consiguieron hacerse fuertes y superarlo juntos.

Fueron años de mucha presión para el matrimonio

"Victoria lo era todo para mí y verla sufrir era muy difícil. Teníamos que luchar por nuestra familia", declara en un momento dado del documental David Beckham, recordando la presión mediático y el revuelo que provocaba tener en España a una de las familias más conocidas mundialmente. Todo esto hizo que David Beckham viviera la peor etapa de su carrera profesional. Tanto es así que no dudó en negociar un traspaso a Los Ángeles Galaxy. Finalmente pusieron rumbo a Los Ángeles y allí la vida de toda la familia fue mejorando: "Me sentí aliviada de salir de una situación tan difícil en España. Todo fue mucho más fácil como pareja y como familia", concluye David.