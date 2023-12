La rotunda reacción de Victoria Abril tras ser acusada de agresión sexual

La semana ha empezado de la peor de las maneras para Victoria Abril. Después de que la actriz firmara, junto a otras 56 personalidades destacadas, una carta en la que apoyaba a Gérard Depardieu tras ser acusado de violación, su compañera Lucie Lucas no ha tenido reparo en atacarla. La francesa ha aprovechado la última publicación de Charlotte Arnould, cuyo testimonio ha hecho que el artista sea imputado, para lanzar una serie de dardos envenenados hacia su compañera de reparto en ‘Clem’. Ahora, esta última ha reaccionado a todo lo sucedido.

Victoria Abril ha expresado su parecer a Leticia Requejo, que ha transmitido la reacción de la intérprete en ‘TardeAR’: “Me ha dicho que no sabía nada de lo que le estaba hablando, le he tenido que mandar la noticia (…) La he notado un poco enfadada y me ha pedido que no la volviese a escribir porque no tenía nada que decir”, ha comentado. Una reacción que deja entrever que las palabras de Lucie Lucas han caído como un jarro de agua fría sobre su compañera, que probablemente no podía llegar a imaginar este inesperado varapalo.

Lucie Lucas, tajante contra Victoria Abril tras su apoyo a Gérard Depardieu

Por su parte, la comunicadora del programa de las tardes de Telecinco ha aclarado que la denuncia de Lucie Lucas ha tenido lugar a través de redes sociales y “no se ha hecho en un juzgado”. Sin embargo, esto no ha sido inconveniente para que la actriz francesa cargue duramente contra su compañera de profesión y contra aquellas personas que han firmado un documento de apoyo a Gérard Depardieu.

“Hace quince años que soy actriz y protejo a muchos de estos degenerados no diciendo en las entrevistas todo lo malo que hacen a los demás en un rodaje. Diciendo siempre a los periodistas que todo ha ido muy bien en el plató, que todo el mundo es tan simpático y adorable… ¡Cuando a menudo es totalmente falso! ¿Cuántos comportamientos inaceptables he callado?”, ha comenzado desvelando la artista en Instagram.

Pero su testimonio no ha quedado ahí, y más tarde ha señalado directamente a Victoria Abril: “Tengo mucho que decir sobre algunas personas de esta encantadora lista de cofirmantes… Con TODO las generaciones más jóvenes de actores tienen archivos sobre ti, espero que estés listo para retirarte porque ya no te protegen! Hola Victoria… ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluyendo las sexuales hacia tus compañeros? Ahora que lo pienso, no me sorprende que hayas firmado ese periodicucho… Tú también te asustas por pensar en ello, tienes razón. Ya basta de locuras”, ha zanjado.

Con estas palabras, la artista ha puesto el punto final definitivo a su vínculo amistoso con Victoria Abril. Fue en 2010 cuando ambas dieron pistoletazo de salida a ‘Clem’, una serie de televisión en la que ambas tomaron el rol de hermanas. Pero poco o nada queda ya de la unión de la que gozaron, y así lo ha demostrado Lucie en su comentario más tajante.