Victoria Abril ha acudido a la rueda de prensa de los Premiso Feroz 2021 al ser la galardonada con el premio de honor, pero su actitud allí no ha gustado a los asistentes

Este jueves se han presentado los Premios Feroz en el Centro de Arte Alcobendas con Victoria Abril como madrina, que además es la galardonada con el Premio de Honor 2021. La actriz ha asistido a tal presentación pero lo ha hecho con una actitud que nada ha gustado al resto de asistentes, incluida a María Guerra, la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Victoria Abril se ha negado a ponerse la mascarilla obligatoria para evitar la propagación del virus y además ha hablado de una «plandemia» y «coronacirco«, demostrando así un comportamiento nefasto para los tiempos que corren.

Vídeo: Europa Press

La actriz, que recibirá el galardón en la Gala de entrega de los premios el próximo 2 de marzo en el Teatro Coliseum de Madrid, ha hablado con los medios de comunicación que han acudido, De hecho, en esta ocasión ha habido restricciones en el aforo a consecuencia de la alerta sanitaria y todos los asistentes tenía que llevar la mascarilla, además de seguir el protocolo de actuación con el distanciamiento social.

La actriz se acerca a la postura del negacionismo contra el coronavirus

La actitud de Victoria de Abril durante la rueda de prensa no ha sido la esperada ni por los asistentes y profesionales que han ido a cubrir el acto como para los organizadores, que no se esperaban que la popular actriz se negara a usar la mascarilla. La actriz ha sido la única que no ha usado la mascarilla durante el posado ante los fotógrafos y en el momento de posar junto al resto de asistentes, algunos de ellos se han alejado de ella lo suficiente debido a que esta no seguía el protocolo marcado por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

Tras el posado, llegó el momento de la rueda de prensa, donde Victoria Abril la inició soltando alguna ‘perla’ como «esto no es el covid, es un coronacirco. Basta de esta farsa«, apoyando así el movimiento negacionista que otros famosos han apoyado, como fue el caso de Miguel Bosé. Esta lapidaria frase no le sentó nada bien a María Guerra, que en ese momento era la presentadora del acto y no entendía muy bien el motivo que le había llevado a Victoria a soltar tras desfachatez en un momento tan delicado como el que actualmente está atravesando el país.

Victoria, enfadada con los gobernadores por el coronavirus

Pero la cosa no se quedó ahí. «La vida no puede ser el miedo. Hay algo peor que perder la vida y es perder la razón de vivir. Así que basta ya, ¿no?«, añade. Actualmente, Victoria Abril reside en Francia pero en sus planes está volver a Málaga, ya que las restricciones en el país vecino son mucho más duras que las que actualmente hay en España. «No vamos a un restaurante, a una exposición, a bailar… No podemos reunirnos desde hace un año. Tengo ganas de hablar», señala.

Además, muy próxima al escepticismo que tienen los negacionistas de la pandemia, Victoria Abril habla del coronavirus: «Primero vino la variante inglesa, luego la brasileña, ahora la sudafricana«. La actriz no tiende cómo se está gestionando actualmente la sociedad: «¡Cómo puede ser que tengas que ver a tu madre a tres metros sin poder abrazarla! ¡O que tu hijo no vaya a verte por miedo! Y yo ya tomo prevención. Nunca he cogido una gripe!», dice visiblemente enfadada.

Victoria Abril no cuenta con el apoyo de los organizadores

Para ella, la pandemia no es una enfermedad tan grave como para tener que paralizar parte de la economía mundial. «Este año la Covid ni siquiera habrá provocado el 5% de las muertes naturales. Nos han convertido en cobayas. Si no puedes curar, no hagas daño…», decía. Unas frases que no estaban sentando nada bien a los que habían acudido a la rueda de prensa. De hecho, la propia Presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España intentó frenarla sin obtener resultado alguno. «Déjame hablar. Nos están envenenando», le contestó Victoria Abril visiblemente enfadada.

Al finalizar la rueda de prensa, María Guerra a través de su perfil de Twitter ha querido dejar clara su disconformidad con las declaraciones propiciadas por Victoria Abril. «Como presidenta de Premios Feroz debo dejar claro que no compartimos en absoluto la opinión de Victoria Abril sobre el Covid-19. Seguimos trabajando por unos Feroz 2021 y una cultura segura», señaló demostrando así distanciamiento con la actriz, que recogerá su premio esta próxima semana tras un tenso encontronazo con la propia presidenta.