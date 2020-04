Víctor Sandoval está pasando su peor momento. El colaborador de televisión ha acudido este jueves al plató de ‘Sálvame’, pero no ha podido reprimir las lágrimas al hablar de su madre cuando le han preguntado. Y es que se encuentra en cuidados paliativos después de haber vencido el coronavirus, pero no las secuelas.

«Mi madre se está muriendo. Mi madre está agonizando desde hace una semana, por eso yo no he venido al programa. Se han dicho muchísimas cosas, las redes son así de crueles.Mi madre superó el coronavirus con 92 años, pero dar negativo en PCR no quiere decir que ese bicho te destroce por dentro», empezaba explicando sobre el estado de salud en el que se encuentra su madre en estos momentos.

«Los pulmones se los destrozó, pero lo peor es que no solo va al pulmón, sino que va a otros sitios, y le ha destrozado la cabeza», continuaba explicando. «Está hospitalizada en el Hospital San Rafael de Madrid en cuidados paliativos, y esperamos que muera hoy o mañana ya», decía rotundo con tristeza. «Lleva una semana agonizando. Ahora entiendo lo que significa esa palabra… es horrorosa, está mi hermana con ella, porque puede entrar una persona y ya no puede salir», contaba.

En este momento, Víctor Sandoval se dirigía a su compañero Rafa Mora para darle la razón en unas palabras que dijo sobre las madres: «Yo creo que sí, que una madre es lo más importante que tenemos. Mi padre, que murió hace dos meses, se enterró con su madre, y mi madre ha dejado por escrito que quiere enterrarse con su madre», explica sobre los deseos de su madre.

Víctor ha querido recordar que su madre no sabe que su marido murió: «Nosotros no se lo hemos dicho, hace dos meses que murió… mi madre lleva así un mes. El día que yo aparecí en el Deluxe, al día siguiente me llamaron mis hermanos diciéndome que a mi madre la iban a hospitalizar».

Cómo fue el proceso de su ingreso

«Primero dio negativo en coronavirus, y cuando ven que tiene los pulmones destrozados, le vuelven a hacer una prueba y da positivo. Mi madre no tenía catarro, no estaba mal, mi made estaba normal. Llevaba por lo menos una semana y media con coronavirus, y mi madre no tenía síntomas, ni fiebre, ni nada. La llevamos porque dejó de comer, porque el bicho había llegado al cerebro y le daba la orden de cerrar el esófago y no comía», explica sobre el momento en el que decidió junto a sus hermanos llevarla al Hospital 12 de octubre.

En esos momentos tan delicados, el colaborador de televisión llegó a pensar que alguien le había dicho a su madre que su marido había muerto. «Pensé que lo que quería era irse con él, pero cuando de repente le hicieron la prueba y dio positivo, yo me quedé afónico, perdí la voz. Tuve un shock emocional que ahora cuando venga la psicóloga, le voy a preguntar. No podía salir a la calle porque tenía miedo a contagiarme. Llegué a pensar que igual yo tenía síntomas y me estaba muriendo».

Ella lo superó y se vino a morir a casa. Llamamos al médico y la mandaron a cuidados paliativos. Yo no esoy pagando un hospital, el San Rafael es uno de los concertados. Estoy tranquilo, estoy preparado. Ayer cuando mi hermana me dijo que mi madre tenía ya las pulsaciones más bajas, me entró un ahogo, me fui a la calle con el perro. Tengo una sensación rarísima, como si se me muriera algo por dentro. Nunca he tenido esa sensación. No podía llorar, me ahogaba», contaba a sus compañeros.

Después de superar el coronavirus

Víctor Sandoval respiraba tranquilo hace unas semanas después de que su madre de 92 años superara el coronavirus. Así lo contaba en su Instagram, muy emocionado y agradecido al equipo médico que le atendió: «En mi último post di las gracias al equipo médico del Hospital 12 de Octubre, en especial a Patricia, la enfermera que hacía que nos sintiéramos más cerca de mi madre. Gracias a ellos ha superado el Covid-19 y hoy recibe el alta, ya ha dado negativo en el test. Ya os contaré con detalle en ‘Sálvame’ cómo ha sido todo y qué mortales consecuencias trae. Dar las gracias a mis directores, que me han permitido vivir este dolor en privado sin tener que exponerme”, comenzaba a escribir Víctor Sandoval para dar a conocer la buena nueva y agradecer a todos lo que habían aportado su granito de arena para que lograse superar este bache personal sin sobresaltos.

Además, Víctor Sandoval quiso aprovechar la ocasión para agradecerle personalmente a algunos de sus compañeros de ‘Sálvame’, como es el caso de María Patiño o Paz Padilla, por el apoyo que le habían dado durante estos días tan delicados para él y su familia. “Gracias por sus palabras de consuelo que me han devuelto la vida. Gracias a todos los que os habéis preocupado por mí aún sin saber lo que pasaba. A mis compañeros y amigos y, sobre todo, gracias a mis hermanos, porque hemos estado más unidos que nunca y así seguiremos”.

Ahora parece que vuelve a revivir esos momentos de angustia que pasó durante el ingreso de su madre. Desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo a Víctor Sandoval.