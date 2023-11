Víctor Sandoval, destrozado tras la muerte de su perro

Víctor Sandoval navega en un mar de emociones que se contraponen todo el rato. Por un lado, saborea el éxito profesional gracias a 'Sálvese quien pueda', un reality que se encuentra entre los programas más vistos de Netflix. De hecho, la plataforma digital está tan satisfecha con el formato que se está planteando grabar una segunda temporada. La dinámica del reality es una mezcla de conflictos y momentos de ternura entre los ocho ex colaboradores más populares de 'Sálvame': Belén Esteban, Lydia Lozano, Terelu Campos, los dos Kikos (Matamoros y Hernández), Chelo García Cortés, Víctor Sandoval y María Patiño

"Nou no era mi perro, era mi otra mitad"

Sin embargo, en el ámbito personal, Sandoval ha sufrido una pérdida desgarradora. La muerte de su perro Nou ha dejado un gran vacío en su corazón. Y su dolor que querido compartirlo con sus seguidores de Instagram. Nou, descrito por Sandoval como su "otra mitad", fue mucho más que una mascota; fue un compañero leal, un miembro de la familia que acompañó al presentador en los buenos y malos momentos​​. "Desde el pasado 16, Nou es mi nuevo ángel, no he tenido fuerza para decíroslo, mi motor se paró en seco. Gracias a los que habéis amortiguado mi desconsuelo, Nou no era mi perro, era mi otra mitad. Espérame en el cielo y protégeme hasta que nos volvamos a unir. Te amo Nou", ha escrito en sus redes.

El apoyo que necesitaba no se ha hecho esperar. Han sido muchos los seguidores y amigos de profesión los que le han querido dar palabras de consuelo. Alba Carrillo, Belén Esteban y Cristina Porta, entre otros, le han enviado mensajes de pésame y apoyo. María Patiño, en 'Socialité', no ha querido ser menos. "Te mando un beso enorme de parte de todo el equipo, sé, porque lo he vivido, que Nou no ha podido tener un padre mejor (...) Solo puedo decirte que ahora él está descansando porque en los últimos tiempos el pobre estaba sufriendo", le ha dicho emocionada.

Víctor Sandoval ya ha perdido a sus padres, Asunción y Raimundo

Al dolor por la pérdida de Nou, se le suma la tragedia de haber perdido a sus padres es un espacio de tiempo muy corto. Su madre, Asunción Novillo, falleció a los 92 años víctima de las secuelas que el coronavirus le dejó en su cuerpo. En una desgarradora publicación en Instagram, Sandoval expreso su dolor en las redes sociales asegurando que "el dolor es tan grande que me cuesta hasta respirar… siempre me decías que estaba enmadrado y que razón tenías… has tenido que morir para que descubra el dolor del alma… ese no tiene consuelo … descansa en paz mamá… volveremos a vernos".

La pérdida de su madre ocurrió poco después del fallecimiento de su padre, Raimundo Díaz, lo que fue demoledor para el presentador y actual colaborador de 'Sálvese quien pueda'. Nunca tuvo muy buena relación con él, pero en los últimos años habían acercado posturas y mantenían una convivencia cordial. “Algo se me fue contigo padre. Las raíces de mi vida y de mi sangre… Descansa en paz papá…Te quiero muchísimo”.