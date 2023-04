Victor Elías, sin filtros, sobre su prima, la Reina Letizia

El actor Víctor Elías se ha pronunciado sobre su prima segunda, la Reina Letizia. "Ella es una crack. Lo ha sido siempre y lo demuestra todos los días" , ha afirmado tajante ante los medios. También ha explicado que su relación con ella es estupenda ¡Dale al play para escuchar sus declaraciones!

El intérprete no estaba al tanto de un vídeo viral que ha protagonizado la mujer de Felipe VI en Córdoba en los últimos días. Un momento en el que doña Letizia se mostró muy cercana con una mujer que le expresó su admiración. A pesar de no haber visto la reacción, Víctor Elías ha reconocido que la labor de su prima no es tarea sencilla. "A mí me gusta. Coger esas responsabilidades no es fácil y ella está sabiendo hacerlo". Además, ha respondido a la pregunta de un reportero que tenía curiosidad por si se escuchaban las canciones de Ana Guerra, su novia, en los salones de palacio.