Víctor Clavijo y Montse Pla: todo sobre su ruptura y compromiso exprés

Nunca se expusieron públicamente, pero Víctor Clavijo (50) y Montse Pla (44) tampoco escondieron jamás ni su relación ni sus sentimientos. De hecho, les pudimos ver muchas veces posando juntos mirándose con arrobo. Sin embargo, su historia de amor se acabó allá por el mes de abril y, ahora, la hija de Beatriz Carvajal se ha comprometido con otro chico, al que conoció "en septiembre, a través de las redes sociales". Así nos lo ha confirmado la propia Montse, con quien SEMANA se ha puesto en contacto.

El entorno atónito

Poco se sabe de la nueva pareja de Montse, excepto que es un joven atractivo, de barba incipiente, que está tan emocionado como ella por su próxima boda. Una noticia que, según nos cuentan, ha dejado atónito al entorno de la expareja, que no se esperaba que Montse diera este paso después de haber estado 12 años unida a Víctor.

Años de desgaste

Montse nos asegura que es la primera sorprendida de lo que le está pasando, ya que, cuando se separó de Víctor, su intención era que ambos se tomaran un tiempo y que él, al darse cuenta de que podía perderla, "intentara reconquistarla". Aunque dieron la noticia a su entorno más próximo, no hicieron ningún comunicado público, motivo por el cual el compromiso ha supuesto una doble noticia al desconocerse hasta ahora su separación.

Al parecer, la relación llevaba varios años muy des-gastada, porque querían cosas diferentes. Víctor estaba muy centrado en su trabajo y Montse tenía sus miras puestas en formar una familia, que él no deseaba, y no se sentía bien. Pero en este impás apareció este joven con el que ella asegura sentirse "muy feliz y enamorada".

Su relación con Víctor

En cuanto a su relación con Víctor, Montse desea que sea cordial, aunque todo indica que el actor necesitará su tiempo. "Yo he querido quedar bien con él. Es familia, pero ahora tiene que recuperarse, como me dijo. Yo le quiero mucho, pero se ha dado así. Espero que podamos ser amigos, pero tiene la idea preconcebida de que las rupturas tienen que ser sufriendo y odiándose, y no es así", nos confiesa.

Una pedida de altos vuelos: boda a la vista

La pedida de Montse Pla se produjo de una forma de lo más original. Y es que su pareja aprovechó el subidón de adrenalina que ambos tenían tras saltar en paracaídas para pedirle matrimonio y entregarle el bonito anillo que se puede ver en la imagen de la derecha. Como no podía ser de otra manera, la hija de Beatriz Carvajal dijo que sí.