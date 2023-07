'MasterChef Celebrity 4' comenzó su edición en 2019 con un selecto grupo de nuevos concursantes. Aparte de los conocidos jueces (Samantha Vallejo, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz), se reconocían las caras de concursantes como Tamara Falcó o Vicky Martín Berrocal. Las largas jornadas de grabación entre fogones, los espectaculares exteriores, los consejos culinarios...todo se convertía en momentos que nunca olvidarían. La Marquesa de Griñón celebra este 8 de julio su boda junto a Íñigo Onieva y, entre los familiares y amigos invitados, están también sus acompañantes en esa aventura televisiva. Algunos de ellos se han convertido, incluso, en imprescindibles en su día a día, como es el caso de la diseñadora. Antes de que empiece su preboda este viernes, le ha dedicado unas emotivas palabras de cariño para celebrar el nuevo paso que su amiga va a dar.

"No sabes la ilusión que me hace acompañarte en uno de los días más importantes de tu vida"

"Amiga, empieza la cuenta atrás. ¡Qué nervios! A un día de tu boda utilizo esta foto que tanto nos gusta a tu madre y a mí porque ahí empezó nuestra amistad", recuerda sobre el momento que tanto las unió. El programa de televisión española que ganó Tamara Falcó supuso un antes y un después en su relación. "Te lo dije en su momento y te lo repito hoy, eres de las mejores personas que he conocido en mi vida. No sabes la ilusión que me hace acompañarte en uno de los días más importantes de tu vida", le dedica junto a dos fotografías que ambas seguro han visto cientos de veces.

Vicky Martín Berrocal y Tamara Falcó se conocen muy bien y, por ello, sabe que este fin de semana será algo único, "mágico" lo define. "Conociéndote me imagino lo que has organizado para tu gran día. Muero por verte vestida de novia y empezar desde esta misma noche de preboda a brindar por tu felicidad. Te quiero tela", comparte con todos sus seguidores. El cariño es mutuo y no duda en mostrar en su perfil por partida doble, y con numerosos corazones rojos, esta publicación de la que está tan orgullosa.

400 invitados a la boda de Tamara Falcó, que ya extrema la seguridad

Vicky Martín Berrocal es una de esos más de 400 invitados que están citados en El Rincón este sábado. El palacio es el lugar escogido por Tamara Falcó e Íñigo Onieva para celebrar su enlace. Un evento de tal envergadura supone un plan y una organización difícil de imaginar. Uno de los aspectos que más podría preocupar a la pareja es la seguridad, para la que ya han tomado medidas. Tal como hemos podido saber en SEMANA hay una garita de seguridad para controlar el acceso al interior. Fuentes del ayuntamiento confirman a esta revista que es una cita a la que todos están atentos y que, por ello, se toman estas medidas.

Este se encuentra localizado en el municipio madrileño de Aldea del Fresno, en la carretera de M-507. El constante flujo de invitados, periodistas y curiosos pueden provocar un aumento del tráfico del que prestar atención. Los fines de semana esta vía recoge a muchos vehículos debido a las visitas al río cercano y a una actividad de Safari que se encuentra por la zona. Por el momento los ojos están puestos en el Hotel Ritz, donde se celebra esta tarde-noche, a partir de las 19:00 horas, una preboda muy especial. Un festejo que, como adelantaron en 'Así es la vida', se trata de un cóctel más distendido con invitados más jóvenes.