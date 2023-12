Vicky Martín Berrocal celebra la Navidad en bikini desde el paraíso

"Ellas son mi Navidad", escribe Vicky Martín Berrocal (50 años) junto a un recopilatorio de fotos que ha despertado la envidia (sana, por supuesto) de muchos de sus seguidores: ¡Está celebrando la Navidad en el paraíso! Aunque para muchos las fiestas navideñas son sinónimo de frío y bebidas calientes, la diseñadora y su familia han puesto rumbo a República Dominicana para celebrar unos días diferentes y cambiar los abrigos, bufandas y gorros, por el bikini.

No ha dudado en posar ante su más de un millón de seguidores en redes sociales en bikini (al que no le falta ese toque navideño con un short de lentejuelas) y luciendo tipazo ante una puesta de sol de ensueño. Un viaje que está sirviendo de desconexión para madre e hija, que parece que no son muy 'amantes' de la Navidad, o al menos eso intuimos tras un comentario de Alba, que confiesa que "decimos que deberían quitar el 24 del calendario".

Sin embargo, el espíritu navideño les ha llegado hasta el mismísimo paraíso: "Las mismas que decimos que deberían quitar el 24 del calendario, también nos cantamos anoche todo el repertorio de villancicos", confiesa la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, 'El Cordobés', demostrando lo bien que se lo han pasado celebrando la Nochebuena y la Navidad al otro lado del charco.

En las imágenes se puede ver a la diseñadora disfrutar de unos días mágicos con su hija Alba Díaz y su familia, llenos de grandes comilonas, puestas de sol, mucha playa y cenas a la luz de la luna. Alba también ha querido presumir de estos días de ensueño en su perfil de Instagram, donde acumula más de 300 mil seguidores y a quienes les cuenta, de manera más asidua, su día a día desde República Dominicana, así que ha aprovechado un inspirador atardecer para compartir una sincera reflexión: "Soy una persona que no ve las celebraciones como algo orgánico y natural, siento que todo lo que tenga fecha y deba ser, como la navidad, es de todo menos esa verdad con la que veo otras cosas en la vida, como puede ser un atardecer. Hay algo en mi que me hace rechazar todo lo que tiene que ser y no lo que me sale que sea. Estoy en un punto en la vida en el que solo quiero actuar en base a lo que me dice mi corazón y bueno, algunas cosas que me chiva la cabeza también las tengo en cuenta…", comienza escribiendo.

Ha aprovechado para mandar todo su cariño a quienes viven ausencias en su mesa en estos días tan señalados: "(...) Estando súper segura de cómo veo la vida y de lo que realmente es importante, en este caso hacer lo que te salga del pie y no tener ni media presión de ser quien la sociedad o tu círculo quiera que seas, quería decirle toda esa gente que desafortunadamente va a pasar estas fechas sin sus seres queridos, sin esa persona que pensaban que jamás les soltaría la mano, o incluso sin ellos mismos ya que ha tenido que coincidir una etapa menos buena de su vida con esta fechas, desde aquí, en una silla de madera y escuchando a Bill Withers os abrazo, os paso todo mi amor, cariño y fuerza".

Vicky Martín Berrocal marca tendencia

Si estas navidades quieres verte más estilizada y presumir de tipazo, no puedes dejar escapar el nuevo vestido de Zara de Vicky Martín Berrocal. La madre de Alba Díaz es una auténtica fan del gigante Inditex, especialmente de Zara. Y no hay semana que no nos conquiste con alguna de las novedades que lanza Marta Ortega al terreno de juego. Para acudir a su puesto como colaboradora en el programa 'TardeAR' de Telecinco, Vicky Martín Berrocal ha estrenado un vestido drapeado color marrón chocolate que es la opción perfecta para cualquier comida o cena de Navidad (incluida Nochebuena e incluso Nochevieja). ¿Los motivos? Además de derrochar estilo y ser de lo más versátil, consigue restar hasta dos tallas y hace un tipazo de infarto.

La última vez que vimos públicamente a Vicky, también haciendo gala de su estilazo, fue en el fiestón de cumpleaños de Alejandro Sanz, donde se vistió para la ocasión a lo 'Moulin Rouge' con un vestidazo negro de lentejuelas, guantes y pendientazos a juego, tal y como marcaba el 'dress code' y disfrutó junto al artista y sus amigos de una velada inolvidable en la que el propio Alejandro puso la música.

"Así se celebra la vida Alejandro Sanz (...) una noche para el recuerdo. Que dios te bendiga amigo mío", escribía en sus redes después del evento. Ahora, casi una semana después, la vemos disfrutar en familia de unas vacaciones que estamos seguros están siendo también para el recuerdo.