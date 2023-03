Vicky Martín Berrocal: "Mi padre vivió dos historias paralelas, por eso yo he gestionado mal el amor"

Vicky Martín Berrocal siempre ha tenido las cosas muy claras a pesar de todo lo pasado. Desde pequeña ha luchado con inseguridades sobre su entorno y su físico y es ahora, cerca de los 50 años, cuando se siente plenamente fuerte. Siente que no ha tenido suerte en el amor o que, al menos, no han terminado de funcionar al completo sus relaciones. En el plato de 'El Hormiguero' ha repasado cómo ha sido su infancia y cómo esta ha podido influir en alguno de esos complejos. Se crio en medio de dos historias, "mi padre vivió dos vidas paralelas, una en Huelva y otra en Madrid". Con pocos años descubre que su vida no es la que era y que tenía un hermano, fruto de otra relación de José Luis Martín Berrocal: "Ha sido el tío más libre que he conocido en mi vida".

Siempre vivió con naturalidad este tema y llegó incluso a encontrarse con él en dos ocasiones. La primera, en una piscina en Punta Umbría en el hotel de su padre y la segunda, ya con veinte años, en una discoteca cuando le dijeron que era su hermano. "Mi padre no me podía decir que no, me dijo que no solo tenía un hermano". Todo esto le hizo darse cuenta de que "nací en una familia 'desestructurada'. Mi padre venía a buscar a mi madre y hasta los 10 años no tenía una casa en la que entraba". Aunque están todos muy unidos, no puede evitar pensar que se crio con sus abuelos y que, todo esto, ha sido algo determinante: "He gestionado el amor mal porque sé de dónde vengo".

En febrero de 2022 se veía de nuevo en la situación de tener que poner punto y final a una relación. Tras tres años de amor con Joao Viegas, regresó de Lisboa, lugar donde vivían juntos, a Madrid con la intención de instalarse en la capital y seguir con todos sus proyectos desde allí. Con él la situación ha sido diferente, "conocí el amor desde la calma". Ambos se querían mucho pero no pudo ser: "Empecé a entender que el amor no era desasosiego y la locura". Todas estas experiencias han sumado y le han dejado una conclusión: "Muchas veces no eres tu la que tiene el problema, viene de lo vivido". Ha sentido que "me he pasado toda la vida que, cuando veía que me querían mucho, me aburría".

El secreto de la buena relación de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz

El 24 de octubre de 1997 contraían matrimonio Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal siendo aún muy jóvenes. Ambos se sentían muy unidos y afrontaban la relación sin sus futuras paternas cerca. El amor duró 2001, tan solo un día después de su aniversario y dos años de haber convertidos en padre. Alba Díaz, que así se llama su hija, ha sido siempre el nexo en común y por la que siempre han luchado. Solo el tiempo ha dejado sanar heridas y esa ha sido la clave para que se lleven tan bien en la actualidad. No hay otro secreto que "se te olvide lo malo que has vivido". Supo quedarse con lo bueno, con los mejores recuerdos y así iniciar otra etapa en sus vidas.

No solo con él, con su ex marido, tiene una buena sintonía, para su mujer Virginia Troconis, también ha habido buenas palabras: "Son maravillosos los dos". Ahora han tenido una "nueva" e impactante incorporación a la familia, Manuel Benitez 'El Cordobés'. Después de toda la lucha de su hijo por ser reconocido ha sido en 2023 cuando este ha hecho pública su aceptación recogiendo un premio que ya pasara para la posteridad. El 14 de febrero de este mismo año será una fecha para recordar. Fue entonces cuando se hizo realidad esta reconciliación con un encuentro de padre e hijo, que se haría más tarde extensible a toda la familia.