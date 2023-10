Hace más de dos décadas que los caminos de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal tomaron rumbos distintos, pero siempre han mantenido una relación envidiable. La diseñadora ha querido estar muy presente en un día destacado para el diestro: el de su retirada. "Vete tranquilo Manuel... has dado todo y más, y cuando eso es así, solo queda agradecer", le ha dicho en redes.

Vicky Martín Berrocal ha acompañado su mensaje de una imagen en blanco y negro -cargada de sentimiento- en la que se ve a su exmarido en el ruedo. "Hoy no es un día más en tu vida y por eso no lo es en la mía", subrayaba. Ha recordado que han pasado 30 años desde su alternativa, pero que su vida ha estado dedicada al mundo taurino. "Hoy dices adiós a un etapa que te dio todo lo que eres y conociéndote, sé que no te será fácil, pero me llena de emoción saber que estás rodeado por los que más quieres y tienes a tu padre contigo. Siendo sincera me alegro por tu madre, por tu mujer y por tus hijos... Y también por todos los que te queremos". Concluye este sentido mensaje dándole la enhorabuena por sus logros, pero sobre todo por su "tesón, pundonor y verdad. Que Dios te bendiga siempre".

La retirada de Manuel Díaz 'El Cordobés' en Jaén junto a su padre

"El último baile", como 'El Cordobés' ha definido la corrida de Jaén en la que cerrará su trayectoria en los ruedos ha generado mucha expectación entre los aficionados taurinos. Anunció su despedida en noviembre de 2022 y confirmó que esperaría a conmemorar los 30 años desde que tomó la alternativa. "Estoy contento porque en el balance de mi vida hay muchas más cosas positivas. Es cerrar una etapa que me ha hecho muy feliz y que me ha dado todo", explicaba.

Su padre, Manuel Benítez, será el encargado de cortarle la coleta. Un momento tan significativo como importante en su vida que seguro estará cargado de emoción. Este mismo 2023 se reconciliaba con su progenitor tras años de desavenencias y una dura batalla legal hasta que consiguió que le reconociera como su hijo.