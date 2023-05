A Vicky Martín Berrocal le cogía por sorpresa toda la polémica del vestido de novia de Tamara Falcó. acudía a este pasado martes a una cita para firmar a sus fans su libro, 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad'. Allí se ha reencontrado con sus seguidores más fieles en Sevilla. Despúes de un día intenso, la diseñadora de moda ha atendido a los medios de comunicación, que por supuesto le han preguntado por la ruptura de contrato por parte de Sophie et Voilà con la marquesa de Griñón, dejándola así sin vestido de novia a dos meses para su boda.

En un principio, Vicky Martín Berrocal se mostraba incrédula con la noticia: "Esto es una broma vuestra, seguro, porque yo me he metido a grabar con Bertín a las ocho y media de la mañana, me han sacado de ahí de Alcalá en un coche a las cinco, he venido aquí a las seis. Son las ocho y cuarto y me estáis contando una historia", empieza diciendo sin creerse que Tamara se ha quedado sin diseñadoras para su vestido de novia.

Poco a poco va viendo que es verdad, aunque se muestra reticente. De hecho, no duda en ofrecerse para firmar el diseño de Tamara Falcó si ella quisiera: "Claro que me gustaría verla con uno de mis diseños, es amiga. Yo la quiero, la amo. ¿Quién no le gustaría vestir a Tamara? No entendéis, además de que es maravilla, además es amiga y entonces a mí, me encantaría pero como a todos, imagino. Yo le tengo un cariño especial, es que es muy niña. Me encantaría pero esta noticia tiene que ser una cosa vuestra seguro. ¿Hoy no es el día de los Santos Inocentes?".

Vídeo: EUROPA PRESS.