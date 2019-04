Que a Vicky Martín Berrocal le gusta celebrar que cumple años es algo que todos sabemos. El 11 de marzo, la sevillana cumplía 46 años y, soplaba las velas en Venecia, un viaje que hizo junto a su nuevo amor, el empresario portugués Joao. No contenta con ese pedazo de viaje, la diseñadora decidió escaparse un fin de semana con su hija Alba a Marrakech. Pero aun no acaba todo. El pasado fin de semana, Vicky celebró en Sevilla sus 46 años con su gente, su familia. Su hija, Alba Díaz; su madre, su hermana Rocío, su novio, el empresario portugués Joao, el presentador Jesús Vázquez y… la sorpresa de la noche su ex, Manuel Díaz ‘El Cordobés’.