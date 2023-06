Vicky Martín Berrocal ha reaparecido en un evento que reunió a numerosos rostros conocidos de nuestro país. La diseñadora de moda no ha querido hablar de muchos de sus amigos, como Alejandro Sanz y Elena Tablada, que no pasan por su mejor momento. Aunque dice que hablar de ellos no le corresponde a ella, esta asegura que está al lado de ellos: "Claro, si son amigos míos estoy, si no nos sería amistad, no funciona de otra manera".

Otra de sus amigas es Tamara Falcó, que está a punto de pasar por el altar con Íñigo Onieva, con la que guarda una buena relación tras coincidir en 'MasterChef Celebrity'. El próximo 8 de julio se celebra su boda en El Rincón y la diseñadora de boda asegura que estará allí para pasarlo increíble con la marquesa de Griñón y el resto de invitados.

Pero no es de lo único que ha hablado Vicky Martín Berrocal. La diseñadora se ha pronunciado sobre el momento personal que atraviesa, en el que está centrada en ella misma. "Tengo edad para enamorarme, para casarse seis o siete veces más. Todas las que vengan soy una enamorada del amor", ha reconocido.

Aunque deja claro que está viviendo un momento muy bueno, en el que su libro ha sido clave: "Estoy enfocada creo que he alcanzado mi mejor versión, el libro me ha ayudado mucho a sentirme bien en mi piel, a no quejarme agradezco cada cosa que me pase, mala, buena, regular, la vida es como la tomas, yo soy afortunada hay que ser positiva pelear, mucho y confiar mucho en una".