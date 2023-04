Vicky Martín Berrocal, en el hospital tras un susto de salud: "Me noté con falta de aire"

Hace apenas unas horas, Vicky Martín Berrocal tuvo un susto enorme. Este domingo, la diseñadora empezó a encontrarse mal: "Me noté con falta de aire y con mucha dificultad al tragar". Preocupada, decidió ir a un centro hospitalario pata que le hicieran pruebas diagnósticas y saber a ciencia cierta qué le ocurría.

Por suerte, su malestar se debía a una simple alergia. Así lo explicaba ella misma, aliviada: "No es nada... Parece ser que alergia". Y con su habitual desparpajo, dejaba claro que el incidente no tenía mayor importancia. "Ahora me tomo un antihistamínico y a la calle. ¡Vamos!", destacaba después de su pequeño susto. Pasado este contratiempo, Vicky se reunía con su hija, Alba Díaz, con la que disfrutó de la tarde del domingo horas antes de su incursión en las actividades de la feria de Abril de Sevilla.

Su hija ha confesado que no sabía nada del mal rato que había pasado Vicky poco antes. "Yo me he entrado cuando me he levantado, esta mujer se ha ido a urgencias", decía. "Pero no pasa nada, ya has dejado en casa la alergia", añadía. Vicky ha explicado que tras tomarse la medicación que le han recetado los médicos estaba lista para volver a sus rutinas: "Ahora a la calle".

Vicky, que el pasado mes de marzo cumplió 50 años, vive un momento dulce. Acaba de lanzar a la venta 'La felicidad no tiene talla ni tiene edad', un libro en el que abre su corazón y nos da su particular receta para buscar la felicidad, independientemente de la edad o la talla que se tenga. A la buena acogida que ha tenido su libro se suma su éxito como influencer -suma más de 1,1 millón de seguidores en Instagram- y su firme decisión de retomar su faceta como diseladora.

"Es difícil resumir en 10 imágenes el trabajo de diez años pero sé que todas recordáis cada uno de esas colecciones casi tanto como yo. Han pasado 8 años (2005-2015) desde que dije adiós a mi gran debilidad…pero VOLVERÉ", recordaba el pasado domingo en las redes sociales. La andaluza echó el cierre a su firma de moda hace ocho años, pero tiene claro que desea retomar su actividad profesional. "Volveré a mis flamencas, a mis volantes, a mi gran pasión, alo que me dio todo lo que soy, a mi locura, a mi devoción, a mi verdad, a mi sentir, a mí", ha recordado.