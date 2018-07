Tanto Vicky Martín Berrocal como su hija, Alba Díaz Martín, son dos bellezas que siempre están al tanto de las últimas tendencias en moda y belleza.

Las dos poseen una legión de seguidores en redes sociales. Vicky Martín Berrocal cuenta con muchos fans de sus diseños y su hija se ha convertido en una gran influencer.

En muchas ocasiones hemos visto a madre e hija luciendo looks muy similares en redes sociales, ya sea escogiendo las prendas más punteras en ese momento para posar en su foto de Instagram, ya sea sometiéndose a los mismos tratamientos de belleza tanto de maquillaje como de peluquería.

Un retoque que no ha gustado a sus seguidores

La última tendencia a la que Vicky Martín Berrocal y su hija Alba Díaz se han apuntado es a la de las cejas pobladas.

Madre e hija ya poseen unas gruesas y vistosas cejas, pero con el tratamiento de belleza que se han aplicado, el grosor de las mismas ha aumentado de manera considerable. Las dos han mostrado el resultado de sus nuevas cejas, posando juntas en Instagram: “La ceja es el marco de la mirada… Yo confío en la mejor y la mejor es ella @anabelgornes para @tachabeauty Ya sabéis lo importante que es una mirada!!!”, ha escrito la diseñadora junto a la imagen.

Aunque ellas parecen encantadas con sus cejas, lo cierto es que a sus seguidoras no les ha terminado de convencer.

Tanto Vicky Martín Berrocal como Alba Díaz han recibido una batería de comentarios críticos: “Esas cejas son un dolor. Aquí no te veo acertada…”; “¡No me gustan nada!”; “Esas cejas me recuerdan a dos gatos acostados” o “Si yo me pongo esa ceja mejor no salgo de casa”, han sido algunos de los comentarios que han recibido.

Está claro, no todas las tendencias en belleza calan en el público…