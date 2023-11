Las fotos de Genoveva Casanova con Federico de Dinamarca han desatado el escándalo. Las imágenes de la ex de Cayetano Martínez de Irujo con el Príncipe Heredero del país escandinavo están siendo una revolución dentro y fuera de nuestro país. La mexicana ha salido al paso asegurando que ambos son amigos desde hace años y que entre ellos "no hay relación amorosa". Pero lo cierto es que no es usual ver a un Heredero al Trono pasear con una amiga del sexo opuesto. Esto ha provocado que hasta la prensa danesa cuestione el futuro del matrimonio entre el royal y Mary. A todo esto se suma un importante detalle en la vida de la mexicana. El pasado mes de octubre, hace apenas un mes, viajó a Copenhague. Una visita que en su momento pasó inadvertida y que ahora, a tenor de las circunstancias, cobra especial importancia. Te contamos qué hizo y cuáles fueron sus planes durante su escapada a la ciudad.

El "increíble" viaje de Genoveva Casanova a Copenhague... hace tan solo un mes

Fue el pasado 6 de octubre cuando Genoveva Casanova compartió imágenes de su escapada a Copenhague en su perfil de Instagram. Visiblemente feliz y risueña, subía instantáneas de su visita a los principales puntos de interés turístico de la ciudad, como el barrio de Nyhavn. "Increíble Copenhague", escribía en sus redes. "He estado en el concierto de @lukecombs dándolo todo y conociendo la colección de artículos que donó mi bisabuelo al Museo Nacional. Los traía el personalmente en sus barcos a través del Atlántico como apasionado de los viajes y aventuras que era… ya vi de dónde me salió".

Con su post daba muestras de los sitios en los que había estado... uno de ellos el museo en el que hay algunas piezas precolombinas que donó al Museo Nacional de Dinamarca. Objetos que donó su bisabuelo, Avelino González Mallada, que fue alcalde de Gijón entre 1936 y 1937 y que, al parecer, era coleccionista de reliquias arqueológicas.

Las fotos de la mexicana en su visita a Copenhague no hacían presagiar, en absoluto, que apenas un mes después de su visita iban a salir unas imágenes suyas con el Príncipe Heredero de Dinamarca paseando por Madrid. Ante el revuelo que se ha montado, la Casa Real danesa ha emitido un comunicado para pronunciarse sobre los hechos. Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe Heredero”, reza el texto oficial emitido para los medios de comunicación.

Cayetano Martínez de Irujo responde a SEMANA sobre Genoveva y su amistad con Federico de Dinamarca

Este miércoles, día en que Genoveva Casanova cumple 47 años, esta ha decidido poner tierra de por medio y desconectarse del mundanal ruido. Está desbordada con todo lo que está pasando, por lo que ha optado por apagar su móvil y abandonar Madrid. Su entorno, hasta la fecha, no se ha pronunciado sobre el mal momento que atraviesa. SEMANA se ha puesto en contacto con su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, y nos ha contestado amablemente que prefiere no entrar en este tema que solo compete a Genoveva: "Sinceramente, no tengo nada que decir. Este asunto no me concierne en absoluto".

Cabe recordar que las imágenes de Genoveva y Federico de Dinamarca, publicadas en 'Lecturas', ha coincidido con la visita de los Reyes Felipe y Letizia al país escandinavo. Este martes, apenas unas horas después de que las fotos recorrieran las plataformas digitales, las caras del matrimonio en la cena de gala de honor ofrecida en la Gliptoteca lo decían todo. Rostros rígidos y miradas que evitaban coincidir. Para colmo de sus males, los principales medios daneses se han hecho eco de todo. E incluso cuestionan la conducta del príncipe, al que llegan a acusar de "presunto adulterio".

Ahora, el reciente viaje de Genoveva a Copenhague también está en boca de todos. La gran interrogante es saber quién la acompañó en esa escapada. ¿Quizás fue a ver a quien considera su amigo? De momento sigue siendo una incógnita.