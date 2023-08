Vestido vaquero: la prenda que más favorece a las mujeres de más de 50

Pocas prendas ponen de acuerdo a generaciones de mujeres muy distintas a las que parece distanciar un abismo. Las posibilidades de un buen básico como es el vestido vaquero son infinitas. Actualmente existe tal variedad de modelos que se adaptan al estilo y a las siluetas más dispares. Además, el tejido -uno de los más respetados cuando hablamos de moda- continúa contando con ese punto que favorece y rejuvenece a cualquier edad.

Recientemente éramos testigos de cómo Vicky Martín Berrocal y su hija, Alba Díaz, se enfrentaban en un duelo de estilo con un vestido vaquero como protagonista. Nuevamente ponían de manifiesto que se trata de una prenda que no entiende de edades y que puede ser infalible tanto para una mujer que rebasa los 50 o una chica que se encuentra en la veintena.

El vestido vaquero: un amor a primera vista

Posiblemente tengas en tu armario un vestido confeccionado en tejido denim o lo hayas tenido en el pasado exprimiéndolo al máximo. Nos gusta porque es una prenda atemporal que nunca pasa de moda y que destaca por ser cómoda y todoterreno. Los de estilo camisero con botonadura central son un pieza a la que siempre podrás recurrir, bien sea para acudir a la oficina con un look en clave casual o para disfrutar de una fin de semana con amigas.

Los largos o midi poseen ese punto estiloso que tan bien sienta. No solo eso, nos permiten ocultar esas partes de nuestro cuerpo que no nos agradan en exceso. Nosotras hemos confeccionado una selección de nuestros favoritos con algunos irresistible como el vestido que adjuntamos a continuación de 'Salsa Jeans': amor a primera vista. Nos encanta el escote recto y la falda con vuelo. Por supuesto, hemos pensado en las mujeres más clásicas, seguro que ellas caen rendidas ante el modelo midi camisero de 'Only' que cuenta con manga corta y un lazo a modo de cinturón. Para las amantes de los looks más relajados, un vestido largo de 'Shein' que se inspira en los clásicos petos y que es tremendamente juvenil.

Ahora te toca a ti elegir tu favorito. Desliza y a continuación podrás ver nuestra selección de vestidos vaqueros.

1 de 7 Pepe Jeans 130 euros Vestido corto en tejido denim con falda evasé y manga larga. La prenda posee un detalle de volante en la falda. 2 de 7 Salsa Jeans 89,95 euros Vestido largo denim con escote recto y tirantes anchos. 3 de 7 Only 39,99 euros Vestido camisero largo de manga corta que cuenta con lazo a modo de cinturón. 4 de 7 Bonprix 39,99 euros Vestido largo de estilo camisero de manga corta confeccionado en tejido vaquero. 5 de 7 Shein 26 euros Vestido largo denim que se inspira en los clásicos petos. 6 de 7 Sfera 35,99 euros Vestido de estilo camisero con volante en el bajo y manga larga. 7 de 7 Lee 99,95 euros Vestido camisero confeccionado en tejido denim ligero y de manga larga.