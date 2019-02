Verdeliss vuelve al trabajo mientras su hija sigue ingresada

Verdeliss está viviendo unos días de incertidumbre con su pequeña Miren, que nació de manera prematura hace apenas unos días. Aunque la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ ya recibió el alta, su hija continúa recuperándose en el hospital al lado de sus padres, que se están quedando en un hotel mientras tanto.

A pesar de que están siendo unos días intensos, Verdeliss ya ha vuelto al trabajo, tan solo cinco días después de dar a luz. La ‘youtuber’ tiene la suerte de contar con la ayuda de su marido, Aritz, que ha sido el que ha estado durante las horas que ella cumplía con un compromiso laboral cuidando de la pequeña.

Y es que Verdeliss ha tenido que empezar a preparar su colección de ropa de bebé para su firma de moda, un proyecto con el que está muy ilusionada. “Hola, ahora mismo mi otra mitad está en el hospital. Yo me he venido a la oficina de Green Corners para seguir trabajando por mucho que se haga duro. Yo pensaba estar activa al 100% hasta finales de marzo o abril”, empezaba diciendo, algo que al final no ha podido ser.

Está preparando ya su colección de ropa

Verdeliss ha querido hacer mención en su Instagram Stories que le da pena no estar al lado de su hija esas horitas, pero que su marido estaba con la pequeña en el hospital: “Allí se ha quedado Aritz con Miren y con mi recado de que le haga muchos mimitos hasta que yo vuelva”.

Tras cumplir con el compromiso, Verdeliss ha vuelto al hospital

Verdeliss no puede estar más feliz con los avances que está experimentando su hija Miren después de nacer de manera prematura. La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ está centrada en la recuperación de su pequeña en Madrid, donde permanecen Verdeliss y su marido mientras su hija siga ingresada. Están siendo días muy duros, pero poco a poco Miren va avanzando.

La ‘youtuber’ ha sido la encargada de anunciar cómo está la pequeña Miren, y los avances que ha dado en muy pocos días: “Give me five!!! Hoy ha sido un día de grandes logros. Miren está en un peso de 1.570gr… ha bajado, lo esperable porque nació edematizada”, anuncia emocionada con una divertida foto del pie de su bebé.

Están instalados en Madrid hasta que le den el alta a Miren

Además, desvela los logros que ha conseguido en pocos días: “Cultivos para descartar infección ok, finiquitado antibiótico. Además, finiquitada dosis de luz ultravioleta y finiquitada nutrición parenteral… ya se alimenta sólo de leche materna! (por sonda nasogástrica, la tetita ya llegará cuando esté capacitada). Por último pero no menos importante: retirada la máscara cpap, ahora Miren respira sólo con la ayuda de las gafas nasales ¡No imagináis qué alivio sentir su carita más despejada! #UnHurraPorMiren #Verdeliss #BebéPrematuro“, declaraba con felicidad.

Sus hijos se encuentran en Pamplona mientras sus padres cuidan de la pequeña Miren

