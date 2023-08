Verdeliss, víctima de un robo en la puerta de su casa

Con el paso del tiempo, si algo ha quedado claro es que Verdeliss es uno de los rostros conocidos más sinceros con sus seguidores. Siempre que tiene oportunidad o que algo distinto ocurre en su vida, la influencer hace uso de su cuenta de Instagram para acercarse a sus casi 1 millón y medio de seguidores en Instagram. Algo que ha vuelto a suceder hace apenas unas horas, cuando la exconcursante de Gran Hermano VIP ha relatado un suceso que podría ser calificado como una estafa en toda regla.

Vídeo: @verdeliss Instagram

A través de stories, la youtuber ha tomado la palabra para dejar constancia del problema que ha tenido con un pedido online. Y es que, Verdeliss ha aprovechado su presencia dentro del universo 2.0 para intentar solucionar el conflicto cuanto antes: "Estoy agobiada y enfadada a partes iguales, porque no sé cómo se va a resolver esto. Es la primera vez que me sucede", comenzaba explicando.

La llamada de alerta de la influencer a sus seguidores

Unos segundos más tarde, la madre de 8 hijos entraba de lleno en el asunto: "Resulta que yo hice un pedido a un centro comercial así muy grande, que tiene moda deportiva", indicaba. Sin embargo, lo que en ese momento no había podido llegar a imaginar es que el paquete iría llegando por partes, ya que el pasado 17 de julio únicamente llegó a su domicilio una maleta y no el resto de cosas. Pero eso no impidió que el marido de la protagonista, Aritz, diera su nombre y su documento de identidad cuando el transportista le hizo entrega de su pedido.

Aún así, este suceso hizo que Verdeliss comenzara a sospechar sobre la fiabilidad de la marca, razón por la que se metió a su página web y también a la de la compañía de mensajería y paquetería, y en ambas aparecía que el paquete había sido entregado de manera íntegra: "Lo cual me lleva a malpensar, y con toda la razón del mundo, porque aquí ha habido alguien que ha recogido los datos de mi marido y manualmente ha puesto como que las cajas han sido entregadas", señalaba, visiblemente molesta por lo sucedido.

A esto se suma que, pese a recibir paquetes prácticamente a diario por su labor como creadora de contenido, Verdeliss ha confesado no haber reconocido al repartidor que le hizo entrega de su último y polémico pedido: "Yo me conozco a muchos mensajeros por mi trabajo y el que vino a mi puerta no lo había visto nunca. Y estoy muy rayada porque es su palabra contra la nuestra. A mí ahora quién me garantiza que vaya a recibir todo el pedido y el dinero que gasté en ese pedido", se preocupaba.

La solución de Verdeliss a la estafa

Por ahora, lo único que ha podido hacer la influencer es ponerse en contacto con la empresa en la que compró para abrir una incidencia por lo ocurrido y en contra de la empresa de paquetería encargada de hacer entrega de los pedidos. Pero ni siquiera esto parece ser suficiente para Verdeliss, que sigue estando muy preocupada al caber la posibilidad de que tanto ella como su marido hayan sido víctimas de una estafa y de que cualquier persona pueda ahora tener los datos de identidad de este último. Sin duda alguna, una mala experiencia que ha tenido lugar tan solo unos días después de que la navarra pudiera disfrutar al máximo de unas vacaciones de lujo en Estados Unidos junto a su familia.