Verdeliss está viviendo uno de los veranos más increíbles de su vida junto a su marido y sus ocho hijos. Han hecho las maletas para hacer un viajazo hasta San Francisco, desde donde por supuesto, está compartiendo todo lo que están viviendo con sus más de 1,4 millones de seguidores. Eso le ha hecho recibir mensajes buenos, pero también críticas. Y es que muchos no entienden cómo ha podido viajar hasta Estados Unidos con tantos hijos, con todo lo que supone económicamente hablando.

Muchos se han preguntado cómo ha podido viajar hasta el otro lado del charco con todo su séquito de hijos. Viajar hasta San Francisco no es barato y comprar billetes de avión para ocho hijos más el matrimonio no es poco dinero precisamente. Además, han alquilado una casa bastante grande, con capacidad para 10 personas. Y parece que todo lo ha pagado de su bolsillo, ya que no ha mencionado ninguna marca, lo que nos hace pensar que no hay colaboraciones.

Verdeliss está disfrutando de un viajazo, pero ha provocado críticas

Un seguidor ha sido bastante crítico con ella y duda sobre lo económico que le ha salido el viaje. Verdeliss, enfadada, ha querido dar explicaciones al respecto: "Pobres los niños que no tienen alimentos para llevarse a la boca. Tengo muy claro la "previsión de fondos" que calculé para este reto de maratones, la que destinamos al ocio/caprichos, la que guardo para garantizar el futuro de cada uno de mis hijos y otros temas de capital que ahora mismo con una inversión titánica (de la que no tienes ni idea)", ha empezado diciendo.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Verdeliss ha querido dejar claro que no les va mal económicamente: "Y sí, lo que se escapa de ahí "me incomoda". Pero quizás porque estoy manejando con cabeza mis cuentas, no nos va mal y tengo una familia tremendamente feliz y sobre todo, seguro. He dicho que es un tema económico, no que no tenga el dinero", ha continuado.

Ha querido ser rotunda con los mensajes más duros

Y de manera irónica dice: "Ahhh... y flipas. "Me sobra el dinero" y tengo la osadía de comprar en rebajas y aprovechar el 3x2 de los supermercados. Y que no se me olvide nunca esa "Estefi" porque habré perdido mi rumbo (y la educación que quiero dar a mis hijos). No sé por qué no estoy viviendo en el Buckingham Palace", termina diciendo rotunda.

Dejando a un lado las críticas, la 'influencer' ha compartido imágenes de su viaje en avión con sus retoños. También ha subido instantáneas del apartamento que ella y su pareja han alquilado para su estancia en San Francisco, la ciudad donde han aterrizado felices. "¡Destino USA!", decía emocionada. Tal y como muestran las imágenes, Verdeliss y los suyos están encantados. La casa en la que permanecerán estos días en tierras americanas está equipada con todo lo necesario para sentirse a gusto. La casa que han alquilado tiene camas suficientes para todos (son 10 en total), una amplia cocina, salón con televisor y sofá cama para los más mayores... Y está ubicada en un lugar con fácil acceso a las principales vías de a ciudad. ¡Toda una aventura!