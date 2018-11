5 Verdeliss no quiere pronunciarse respecto al tema

Tras terminar el vídeo, Jorge Javier Vázquez le pide que aclara a que se refería. A lo que ella ha contestado: “Te voy a dejar con las ganas. Es un tema personal e íntimo que no se sabe, yo no voy a faltar a ese respeto”, espetaba. Muy pronto los colaboradores se hicieron eco que podría ser la noticia de que Aurah Ruiz y Suso estarían embarazos. Pero aún así, el presentador ha querido “echarle” un cable: “Es un tema íntimo, que no le pertenece a ella”.

Verdeliss ha querido aclarar el motivo de por qué lo dijo por aquel entonces: “Como yo lo vi, pensaba que esto se conocía fuera, pero no”, seguía contando. ¿Se referirá a que ella conoce la existencia del famoso predictor? ¿Cómo terminará este bombazo?