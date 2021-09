Sara Carbonero visitó el estudio de Adrián Torres en Cádiz y en SEMANA te contamos el motivo por el que lo ha hecho.

Sara Carbonero está viviendo un momento ilusionante. La periodista muy pronto se estrenará como presentadora de un programa en Radio Marca, una alegría que se suma a su relación con Kiki Morente. Y es que, a pesar de que algunos medios han insistido en que el artista y ella han roto y que la periodista ha iniciado una relación sentimental con Adrián Torres, nada más lejos de la realidad. Se siguen en redes sociales e intercambian algún like, pero no hay nada sentimental entre ellos. Según ha podido saber SEMANA, verles juntos se ha debido meramente a algo laboral y en este medio te contamos todos los detalles.

Sara Carbonero visitó el estudio de Adrián Torres, ex de Lara Álvarez, en Cádiz junto a su maquilladora y parte del equipo con el que iban a realizar una sesión de fotos allí. La periodista había aceptado este reportaje en una conocida revista de moda y fue en el estudio de Adrián donde se realizaron tales imágenes. Después de la sesión todos fueron a tomar algo con el exitoso pintor, pero entonces no surgió nada más allá de una relación laboral. Tras su ruptura con Lara, a Adrián no se le han conocido más parejas famosas, aunque mantiene contacto con muchos rostros conocidos.

Fue hace algunos días cuando Sara Carbonero compartió algunas imágenes desde un estudio de pintura en el que no etiquetó a nadie, pero en el que sí comentó Adrián Torres. En ese instante ella explicó que era un proyecto laboral y, además, insistió en que muy pronto todo vería la luz. «Trabajo en progreso», escribió desde Conil de la Frontera (Cádiz). Estas pistas hicieron saltar las alarmas acerca de qué existía realmente entre ellos, pero tal y como te cuenta SEMANA, no hay más que una amistad. Se llevan bien y se admiran, no obstante, Sara sigue adelante con su nueva ilusión. En el último concierto de Kiki se pudo ver que, a pesar de que evitan ser fotografiados juntos, los dos están felices junto al otro. Ella, de hecho, no lo dudó y fue a apoyarle durante la actuación, una noche en la que varios fans se quisieron fotografiar con ella.

Ahora además de todo esto, tiene otra cosa que celebrar. En solo una semana verá la luz el videoclip de ‘Tu otra bonita’ donde ella participa y así lo ha confirmado el grupo musical. De momento, solo se ha podido ver un fragmento de unos segundos en los que se ve a la comunicadora como protagonista de un vídeo que promete dar mucho que hablar. Titulado ’18 horas’ y cantada por ‘Tu otra bonita’ y Valeria Castro, son muchos los que desean disfrutar del arte de los tres muy pronto.