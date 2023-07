La verdadera historia detrás de los explosivos vídeos de Bertín: “Tuvo que rectificar”

Bertín Osborne reapareció en las redes sociales después de la entrevista del 13 y 14 julio que Gabriela Guillén dio a 'Así es la vida'. La modelo habló en cámara por primera vez desde que se conociera que serían padres por primera vez tan solo unos días antes. El propio cantante ya se había pronunciado, sus palabras sobre que su paternidad "no era buscada" habían generado todo un debate. No fue hasta el fin de semana, el sábado 15, cuando aparecía de nuevo a aclarar su relación y defender a la madre de su hijo y su relación. Estos dos vídeos fueron el resultado de un consenso de la pareja. Llegó, de hecho, dividido por una rectificación de algunos puntos y dejar así aún más delimitado el lugar de Gabriela.

"Le pidió a Bertín que la defendiera públicamente. Se siente tranquila tras estos vídeos porque le haya dado su lugar. Ella dijo que 'no quiero hacer nada más que explicar esto, que no soy una más, y que Bertín me pone en mi sitio'", puntualizó Raquel Arias en 'Así es la vida'. El cantante defendió que no existía ningún interés, "no me ha querido cazar, para nada, y no ha sido mi rollete. He leído y he visto cosas insólitas (…). He tenido una relación de muchos meses con ella, una relación estupenda y fantástica porque ella es estupenda y fantástica. Las consecuencias todos las conocéis. Consecuencias que ella y yo no habíamos previsto".

La colaboradora de Telecinco es una de sus amigas y quien le realizó su primera entrevista y reconoce saber qué sucedió tras estas palabras del cantante. "Gabriela sabía que iba a hacer los vídeos y Bertín se lo manda antes de publicarlo. Primero le manda un vídeo, lo ve y sabe que va a haber uno segundo", explica. De hecho, ese segundo clip llega porque "se produce aclaración" y ya luego se publica. El primero aparece bajo el texto "Por favor, dejarnos respirar" y grabado en la biblioteca sentado en un sofá y ya el siguiente, sin más aclaración, en el mismo lugar pero con el presentador en el brazo del mueble y de cuerpo entero.

Bertín Osborne defiende a Gabriela Guillén: "Ni ella ni su familia se merecen las barbaridades que están diciendo"

Al igual que Bertín Osborne defiende la figura de Gabriela Guillén, también lo hace con la familia de esta. "Ni ella ni su familia se merecen las barbaridades que están diciendo. No se lo merece, no hay derecho a esto, no hemos matado a nadie. Gabriela es una chica estupenda que no se ha aprovechado de nada. No ha cobrado un duro por nada. Sigue queriendo trabajar todos los días. Le está afectando a su trabajo también este asunto", señala en uno de esos dos vídeos del fin de semana en sus redes sociales. Y son estas palabras las que parecen haber reconfortado a Gabriela Guillén después de todo. En su primera aparición televisiva confesó sentirse poco acompañada en todo el proceso y que Bertín estaba presente cuando lo necesitaba. Con esta decisión conjunta de los vídeos se confirma que, al menos, el contacto para la toma de decisiones lo mantienen. De momento, el nombre del bebé ya está claro y es la modelo la que lo ha decidido. "Es mi hijo y ya está", contestaba tajante cuando los reporteros le preguntaron si había hablado con el padre sobre esto.