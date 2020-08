La pareja, que se dio una segunda oportunidad tras ‘Supervivientes’, no para de gritarle a los cuatro vientos lo enamorado que están.

Hugo Sierra e Ivana Icardi están pasando por una de las etapas más dulces de su vida después de que tomaran la decisión de darle una segunda oportunidad a su amor. Honduras vio nacer la chispa entre los dos tortolitos y no fue hasta su llegada a España cuando su amor se fraguó por completo. Después de todos las polémicas que ha protagonizado en los diferentes plató de televisión a raíz del paso de Adara Molinero por ‘GH VIP 7’, Hugo Sierra está más feliz que nunca y es un hombre nuevo junto a la argentina. La joven pareja está pasando por un idílico verano en el están dando rienda suelta a su pasión.

Gracias a sus redes sociales, podemos ser testigo de lo mucho que se quieren. Desde imágenes en las que aparecen de lo más acaramelados, pasando por instantáneas en las que sus besos son protagonistas, hasta románticas veladas en las que poco a poco van afianzando su relación.

«Se quedan cortas las palabras realmente…Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente 💖», «Podría decirte tantas cosas… Pero si te fijas en la forma en la que te miro, ya deberías saberlo todo”, son solo algunas de las palabras que se dedican a través de sus redes sociales.

Tras la final de ‘Supervivientes’, Ivana Icardi desvelaba en varios programas de Mediaset que no le importaría tener una conversación con Hugo Sierra y retomar de nuevo una relación. Y así fue. Ambos aclararon sus diferencias y desde entonces no paran de gritarle a los cuatro vientos lo enamorado que están.

Gracias a sus redes sociales, hemos podido ser testigo de los románticos planes que hacen los dos tortolitos. «Me haces completamente feliz amor», «Me encanta mimarte«, «Nada está perdido cuando se tiene el valor de comenzar una vez más», «Te amo bebita», son solo algunos de los piropos que se dedican en sus respectivas cuentas de Instagram. Además, también han presumido de sus divertidos planes juntos: Desde paseos en los que aparecen de lo más acaramelados, pasando por deliciosas comidas y cenas, hasta abrazos de lo más apasionados.

Empezaron desde cero

Unas semanas después de la final de ‘Supervivientes’, fue cuando conocimos que Hugo e Ivana se habían dado una segunda oportunidad. «Lo que sentí por Hugo, y se lo he dicho a él, no lo he sentido por nadie”, decía una Ivana en ‘Sálvame’ visiblemente emocionada. La pareja ya está barajando la posibilidad de vivir bajo el mismo techo. Han pensado sobre ello, pero a Ivana aún le da un poco de «miedo». «Cuando estaba del concurso fuera pensaba todas las posibilidades, que si era interés, que si era una estrategia. Él no sabía si yo realmente estaba jugando. Pero quise esperar a que él saliera para que me diera explicaciones», señalaba. Una vez que se reencontraron, Hugo «se dio cuenta de la persona que era yo».