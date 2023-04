Vania Millán no puede estar más emocionada después de haber cumplido su sueño de quedarse embarazada junto a su marido, Julián Bayón. Se dieron el 'sí, quiero' el pasado mes de junio en Madrid y meses después se enteraban de que estaban esperanzo a su primer hijo, un bebé que está previsto que nazca a finales de este año. Vania no puede esconder que está viviendo el mejor momento de su vida.

Su cuerpo ya está cambiando y no ha dudado en mostrar los cambios durante estos meses de embarazo. "Cómo me gusta que me empiece a no quedarme bien mis pantalones", escribía hace unas semanas posando orgullosa en ropa interior y viendo las primeras curvas premamá. Ahora ha dado el paso de compartir unas instantáneas en las que se siente de lo más sexy. Vemos a Vania Millán con una falda de piel y una camisa vaquera anudada a la cintura. Con este look podemos ver que no puede ya ocultar su barriguita: "Nueva semana!!! Para cogerla con energía, con alegría y con actitud ☺️🤰".

La modelo posa sexy presumiendo de barriguita de embarazada

Para sobrellevar esta etapa de su vida, Vania no ha dudado en llevar una vida saludable. De hecho, está yendo con frecuencia al gimnasio para recibir allí la ayuda de un experto en deporte para embarazadas. Ella misma ha querido mostrar todos los ejercicios que hace para estar en forma. Eso sí, ha empezado a hacer deporte cuando han pasado los meses de más riesgo: "Entrenamiento durante el EMBARAZO 🤰 Hola!! Sí! Después de los tres primeros meses que son los más delicados para el bebé he podido recuperar la rutina de entrenamiento", escribía emocionada junto a un vídeo en el que podemos ver qué tipo de ejercicios hace.

Se está centrando en hacer ejercicios de piernas, que engloba también fortalecer los isquiotibiales, también está haciendo pecho con barra y espalda. Esta zona última es la que se ve más afectada durante un embarazo, por lo que no hay nada como fortalecer el lumbar para encontrarse mejor. La zona del abdomen, en cambio, está dejándola aparcada, porque tal y como dice ella "hay ejercicios que implican al abdomen y no se hacen y se baja bastante la carga de manera que siempre el movimiento es controlado".

Vídeo: INSTAGRAM.

Y quiere dejar claro que lo hace bajo supervisión de un experto que le ayuda: "Todo movimiento está controlado… sabes que músculos activas y cuáles no y sabes dónde apoyas la carga, incluido el llevar la respiración con el movimiento…. Es importante hacerlo con concentración".

Fue el pasado mes de marzo cuando Vania Millán anunciaba con felicidad que había conseguido quedarse embarazada. Compartía esta noticia junto a una ecografía de su bebé: "Por fin hoy os puedo compartir mi gran alegría ❤️… he tenido que esperar el tiempo prudencial pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientoooos!!!! ❤️❤️❤️😃 Esta foto se la quiero dedicar a todas esas compañeras de tratamiento FIV que me han acompañado todo este tiempo, que me han escrito, resuelto dudas y que me han animado tanto como yo a ellas 💪💪💪💪. Gracias por vuestras palabras ❤️ y ánimo!!!! Agradecer cómo no a mi doctor @juancho1966 y al equipo de @iviclinics en Madrid por tratarme con tanto cariño!!! ❤️( y gracias a quien me dio la recomendación😁) Solo puedo estar feliz y agradecida… un sueño que a veces tengo que parar y recordar que es verdad … que está ahí conmigo…❤️ que está sucediendo… 🤰 Y por supuesto no me olvido de mi amor @dr.julianbayon ❤️ que me ha dado la mano en este camino nada fácil y en ningún momento me la ha soltado. Y ahora día a día con mucha ilusión a esperar unos meses para presentaros mi nuevo amor. 🤰👩‍🍼".

¡Su felicidad la compartió con todos!