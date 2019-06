Vania Millán no se ha escondido lo más mínimo desde que protagonizase una de las ausencias más destacadas en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. La pasada tarde ha acudido a la entrega de Premios ‘Yo Dona’, acompañada de su novio, Julián Bayón. La ex de René Ramos ha comentado varios asuntos que envuelven a la boda de su gran amiga, sin rehuir ninguno.



¿Qué opina de las críticas que ha recibido el vestido de Pilar Rubio? «Me pareció un vestido precioso, no sé qué polémica se ha montado, la ignoro porque a mí me parece que iba guapísima y les deseo lo mejor«. También confesó que pese a no acudir a la boda sí que había tenido la oportunidad de ponerse en contacto con Sergio y Pilar: «He hablado, claro que ha hablado pero ahora se han ido de viaje de novios».

Sobre su decisión de no acudir a la boda celebrada en Sevilla, Vania Millán volvió a insistir en que había concertado un compromiso previo: «¿Mi ausencia? Bueno, yo estuve donde tenía que estar, en la boda que tenía que estar y lo importante son ellos porque celebraron una boda al nivel que se merecían. Pero claro que mantengo el contacto con ellos.

En un evento celebrado la pasada semana, la que fuera Miss España 2002 ya comentó el motivo real de su ausencia: «Yo estaba en otra boda que, casualidades de la vida… era a las cinco, que, casualidades de la vida… era un AVE… A veces las casualidades de la vida se dan para algo. No sé para qué nos ha servido a todos esto, pero bueno».

Se especuló con la posibilidad de que Vania no hubiera querido coincidir con René Ramos ni con su nueva novia, Lorena Gómez. Preguntada por si tenía una mala relación con la ganadora de ‘OT’, la modelo quiso descartarlo: «No tengo ninguna opinión de Lorena Gómez porque no la conozco personalmente. No me llevo con ella ni bien ni mal porque no la conozco»