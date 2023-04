Vania Millán revela el sexo del bebé que espera

Hace unas semanas que Vania Millán compartía una de las mejores noticias que podía dar: estaba embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con el doctor Julián Bayón. Poco a poco, ha ido revelando nuevos detalles de esta nueva etapa en la que se encuentra inmersa con mucha ilusión y alegría. Ahora, ha compartido el sexo del bebé que espera. La pareja ha acudido a su última ecografía durante le han revelado si el bebé que espera es una niña o un niño. Y, ¿cuál ha sido la resolución? Vania Millán está esperando ¡a una niña! No puede estar más feliz con la llegada del nuevo miembro de su familia.

La modelo ha querido anunciar la feliz noticia compartiendo varias imágenes del día en el que ella conoció el sexo de su bebé. En su clínica de confianza se sometió a una ecografía en 5D donde pudieron conocer que está creciendo dentro de su vientre. Junto a estas instantáneas, compartía la noticia: "Mi niña. Y es que te veo y ya estoy esperando el momento de poder volver a verte otra vez… Y sí, mi instinto no me falló… Ibas a ser una niña. Papá y yo no podemos estar más felices", escribía visiblemente emocionada.

Ha recibido un sinfín de mensajes de felicitación en su publicación

Vania Millán ha recibido un sinfín de comentarios mostrando su felicidad por la nueva niña que viene en camino. "Que bella mi Vania. Muero de amor. Enhorabuena papis. Lluvia de bendiciones", le respondía Yvonne Reyes; "Ahhhh qué ilusión Vania. Una niña Preciosa. Qué feliz por vosotros", eran las palabras de la influencer Alexandra Pereira. También han comentado su publicación otros rostros conocidos como Lidia Bedman, Elsa Anka o Cristina Pedroche, que también se encuentra en la dulce espera de la llegada de un bebé.

No ha sido un proceso fácil para cumplir su sueño. Vania y su pareja se han encontrado con dificultades en el proceso. En mayo de 2021, Vania Millán confirmó su positivo en coronavirus. Este hecho truncó el proceso médico en el que se encontraba inmersa para poder convertirse en madre. Ella misma narró como estaba siendo el proceso de fertilidad al que se sometía y las implicaciones que todo estaba teniendo.

Vania Millán compartió la feliz noticia a principios del mes de marzo

"Por fin hoy os puedo compartir mi gran alegría… He tenido que esperar el tiempo prudencial pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientos. Esta foto se la quiero dedicar a todas esas compañeras de tratamiento FIV que me han acompañado todo este tiempo, que me han escrito, resuelto dudas y que me han animado tanto como yo a ellas. Gracias por vuestras palabras y ánimo", escribía en sus redes sociales. "Solo puedo estar feliz y agradecida… un sueño que a veces tengo que parar y recordar que es verdad … que está ahí conmigo... que está sucediendo…", añadía.

Además, aprovechaba para mandarle un romántico mensaje a su marido, Julián Bayón, quien ha estado junto a ella en todo el procedimiento del tratamiento al que ha tenido que someterse. "Y por supuesto no me olvido de mi amor, que me ha dado la mano en este camino nada fácil y en ningún momento me la ha soltado. Y ahora día a día con mucha ilusión a esperar unos meses para presentaros mi nuevo amor", dijo hace unas semanas.