Vania Millán, madre de su primera hija a los 45 años

Vania Millán ha cumplido por fin su sueño de ser madre. La modelo ha dado a luz a su primer hijo, una niña, fruto de su relación con su marido, Julián Bayón. Ya tiene en sus brazos a su bebé. Ha sido durante esta misma tarde en torno a las 19:00 horas cuando la que fuera esposa de René Ramos ha reaparecido en redes para anunciar la buena nueva junto a su compañero de vida y su pequeña en brazos: "Bienvenida a nuestras vidas Vania Bayón Millán. Con esa fuerza que tiene tu nombre has venido a enamorarnos de una manera inmensa ❤️ Amor inmenso... No puedo definirlo más", ha escrito la mamá primeriza en su cuenta de Instagram.

Estos días ha estado desconectada de las redes sociales. Ha preferido centrarse en disfrutar de los últimos días embarazada. De hecho, la última publicación que compartió fue el pasado 8 de septiembre, en la que mostraba el último entrenamiento que hizo antes de conocer la carita de su bebé. "Hoy yo creo que será de los últimos días de entrenamiento embarazada 🤰 Tengo que decir que a mi me ha ayudado mucho a sentirme mejor…🥰 Es verdad que he pasado un buen embarazo… pero tampoco he estado libre de síntomas… en el último mes la retención de líquidos en las piernas era ya incómoda… Menos mal que me pilló en verano porque no me caben los zapatos! 😂😂😂", escribía Vania hace unos días.

El pasado 8 de septiembre se despedía del gimnasio

Ha sido un largo camino hasta tener a su bebé en sus brazos. Y Vania no puede estar más feliz. Ya mostró su felicidad cuando anunció que estaba embarazada: "Por fin os puedo compartir mi gran alegría. He tenido que espear el tiempo prudencial, pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientos! Esta foto se la quiero dedicar a todas esas compañeras de tratamiento FIV que me han acompañado todo este tiempo, que me han escrito, resuelto dudas y que me han animado tanto como yo a ellas. Gracias por vuestras palabras y ánimo", escribía Vania Millán el pasado 9 de marzo.

Esta fue la foto que eligieron para anunciar su embarazo

Junto a este mensaje, Vania y Julián mostraban la ecografía del bebé que esperaban. Fueron unos meses complicados, ya que lo llevó en secreto hasta que pasaran los meses más complicados. Después de esperar el tiempo prudencial, la pareja no dudó en compartir la gran noticia a través de sus respectivos perfiles de Instagram.

1 de 5 Vania Millán ha pasado un verano tranquilo, a la espera de su bebé 2 de 5 Se hizo fotos embarazada para recordar este momento 3 de 5 Recibió la sorpresa de sus amigas, que le organizaron una baby shower 4 de 5 No ha dejado de hacer deporte 5 de 5 Con la llegada de su bebé, Vania y Julián dan un paso más en su relación