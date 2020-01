1 Confiesa sus problemas para quedarse embarazada

La ex de René Ramos no ha dudado en hablar con los medios de comunicación que se encontraban en este evento. Vania Millán ha querido confesar cómo lleva la maternidad: «Es algo que él quería y yo quería. Lo que se demuestra es que la que tiene problemas soy yo, pero bueno, no pierdo la esperanza. Me gustaría ser madre, nunca me he opuesto, ni siquiera cuando estaba con René».