Vania Millán, embarazada de su primer hijo, revela los detalles de su tratamiento de fecundación in vitro

Vania Millán está feliz. Este año, 2023, ha conseguido por fin hacer realidad su sueño de quedarse embarazada. La modelo está embarazada de su primer hijo, fruto de su matrimonio con Julián Bayón. No ha sido "un camino fácil", tal y como ella misma ha contado. Para lograr quedarse en estado ha tenido que recurrir a un tratamiento FIV (fecundación in vitro). Un tratamiento del que ha contado numerosos detalles este lunes. En un vídeo que ha compartido, la que fuera 2022 agradece el apoyo que ha recibido, en especial de mujeres y hombres que han pasado por el mismo proceso que ella y su marido. "Quiero dar las gracias por la inmensidad de cariño a través de vuestros mensajes. No os podéis imaginar cómo he recibido esos mensajes de cariño. Quiero dar las gracias a esas mujeres que también han pasado por un tratamiento FIV y que me dejáis vuestros comentarios", arranca diciendo. "Si algo he aprendido de este tratamiento es la infinidad de historias que trae la búsqueda de un bebé".

Vídeo: Instagram

"Puedo considerarme una súper afortunada. Escucho historias vuestras y lo mío es nada", asegura la que fue Miss España en el año 2002. "Con lo que he pasado yo ya es difícil", afirma, en referencia a los casos que han llegado a sus oídos de personas que han recurrido a la fecundación in vitro para poder tener hijos. En su caso, empezó el tratamiento con una especialista radicada en Valencia, pero ha decidido cambiar de médico por razones prácticas. "Con Juana Crespo fue fabulosa, maravillosa... me sentí muy bien tratada. Y descubrimos algunas cositas, pero el motivo por el que decidí que fuera en Madrid es por hacer el tratamiento con más calma", dice. Y es que para ella tener que ir trasladarse 400 kilómetros fuera de su casa le "suponía bastante más estrés". Consideró que lo mejor era confiar en un doctor más próximo a su lugar de residencia: "Siempre que ha intentado llevar este tratamiento he procurado llevarlo con más calma y seguridad, sin tener que preocuparme tener el control de todas las circunstancias. Por eso busqué un médico en Madrid. Y todo ha ido fenomenal".

En este proceso, Vania ha tenido momentos de querer tirar la toalla: "Llegué a plantearme aceptarlo y que hay mil medios a día de hoy para ser madre hasta la adopción y yo no me iba a negar a ninguno de esos". Ahora se siente satisfecha de haber recurrido a la fecundación in vitro. "A mí me ha ido bien en ese sentido. "Tenemos grandes médicos y no es cuestión de elegir uno u otro. Son miles las circunstancias físicas y emocionales". Para Vania Millán, quedarse embarazada a los 45 años ha sido posible gracias a la ayuda y el buen hacer de los especialistas que la han atendido. "Una parte muy importante del trabajo es la que hacen los biólogos y los estudios que hacen. Es una parte importante del trabajo que a veces obviamos", recalca. "Gracias por el cariño, que ha sido inmenso".

La fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida en la que se trata de conseguir que un espermatozoide fecunde el óvulo fuera del cuerpo femenino, en un laboratorio; una vez logrado el o los embriones, el médico o técnico los transfiere directamente al útero para tratar de obtener un embarazo. Es así como la amiga de Pilar Rubio ha logrado quedarse embarazada. La semana pasada que estaba embarazada de su primer hijo junto a su marido, un conocido médico especializado en cirugía plástica. Recientemente desvelaba cómo está viviendo esta etapa de su vida, la más especial. "Han sido tres meses de felicidad contenida y ya expansiva así que, nada, daros las gracias por acompañarme todo este tiempo que han sido unos añitos y a toda la gente que me ha acompañado", confesaba. "No es un camino fácil y necesitas que te acompañen en tus días buenos y tus días malos y, a veces, hasta se lo haces pasar mal. Necesitas ese apoyo siempre". Su marido ha estado siempre a su lado: "No me olvido de mi amor, que me ha dado la mano en este camino nada fácil y en ningún momento me la ha soltado".

Vania y Julián se convirtieron en marido y mujer en una bonita boda en la iglesia de San José, en Madrid. Ya entonces admitían que soñaban con convertirse en padres. A la modelo le gustaría que su bebé fuera niña. De hecho, habla del futuro bebé en femenino, aunque aún no conoce el sexo: "Creo que es la nieta más esperada en mi familia. Digo nieta por decir porque no sabemos lo que es. Sí, nosotros queremos niña y a mí se me escapa, pero no lo sabemos. De hecho decimos que hablamos todo el rato de niña y verás cómo luego sea un niño, que igual querido y ya está".