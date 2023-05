Vanesa Romero desmiente su ruptura con Santi Burgoa

Ha sido un fin de semana de lo más intenso para Vanesa Romero y Santi Burgoa, de los que se había dicho que habían tomado la decisión de romper su relación. Sin embargo, la actriz ha querido ahora dejar claro que su amor por el periodista sigue avanzando.

Sin querer hacer ninguna referencia a los rumores, Vanesa ha compartido un vídeo en las redes sociales donde podemos ver el plan que han hecho durante la mañana de este lunes festivo en Madrid. La pareja ha salido a pasear por el campo: "De paseo", ha escrito junto a un determinando corazón.

La actriz desmiente la ruptura con este revelador vídeo

El periodista, que también ha sido testigo de lo que se ha hablado estos días, no dudaba en compartir el Stories de su pareja en sus redes sociales. Además, ha añadido un corazón rojo para dejar claro que están más unidos que nunca. Y también que están muy enamorados.

De esta forma tan rotunda desmienten los rumores de que habían roto su relación. Fue este pasado domingo el programa 'Fiesta' el que anunciaba que no estaban juntos: "De pornto, uno de los dos toma una decisión que sorprende a la otra persona. No hay terceras personas implicadas, ni es problema de dinero. El problema es que cuando ujno quiere una cosa, el otro quiere otra", apuntaban.

No tienen problemas a la hora de mostrar su día a día juntos

Al comienzo de su relación, Vanesa y Santi eran bastante celosos con su intimidad. De hecho, preferían no compartir muchas publicaciones de sus viajes o sus planes. Ahora ya que su relación va viento en popa, no tienen problema. Desde que se hiciera pública su relación el pasado mes de octubre, estos no han dejado de compartir momentos.

Se conocieron en el plató del programa 'Juntos' de Telemadrid. Él era el sustituto de José Luis Vidal, el presentador de este espacio de entretenimiento en la cadena de la capital española. Vanesa Romero era una de las colaboradoras de este programa.