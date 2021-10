Vanesa Romero y su ex se dan una segunda oportunidad: estos son sus planes

Esta semana Vanesa Romero acaparó todas las miradas. La concursante de ‘MasterChef Celebrity’ se convirtió en la nueva expulsada del talent culinario, un reto en el que afirmaba encontrarse feliz. No es el único ámbito que le proporcionaba grandes alegrías, también el amor, pues acaba de reconciliarse con su pareja. La actriz ha rehecho su vida con el músico, Emilio Esteban, con el que afirma encontrarse pletórica, eso sí, no quieren pensar mucho en el ‘qué pasará’. La intérprete no quiere pensar demasiado en el futuro y es que después de la pandemia ha aprendido aquello del ‘Carpe diem’. Vanesa Romero ha aprendido a disfrutar del día a día y ahora se ha dado una nueva oportunidad con este joven con el que rompió hace algún tiempo.

Fue a principios de junio cuando saltó la noticia de su ruptura. Meses después de que ella y Emilio Esteban hicieran pública su relación, decidieron poner punto y final a su relación sentimental. Aunque estaban ilusionados y ambos confirmaron que su flechazo había sido instantáneo, el desgaste de la convivencia y no terminar de congeniar les llevó a tomar la decisión de romper. Ahora han recapacitado y tras echarse de menos han vuelto a intentarlo, de hecho, esta vez parece la definitiva.

A pesar de que ninguno de los dos han revelado cómo surgió este nuevo acercamiento, lo cierto es que la sonrisa de Vanesa Romero se traduce en una inmensa felicidad. La pareja parece estar en su mejor momento, aunque han preferido no postear ninguna imagen juntos de momento.