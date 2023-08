Desafío de tendencias: el look más creativo de Vanesa Lorenzo

Pocos nombres resuenan con tanta fuerza en términos de originalidad y estilo como el de Vanesa Lorenzo. La esposa del legendario futbolista Carles Puyol, conocida no solo por su presencia en la escena de la moda, sino también por ser una destacada gurú del yoga, nos sorprende una vez más con un look desenfadado y audaz que captura la esencia del verano. Durante sus recientes vacaciones en la costa mediterránea, la influencer se ha convertido en nuestra inspiración con un conjunto que celebra el espíritu estival de manera única. Analizamos las prendas que ha combinado para lograr un look casual de lo más original. ¡No te lo pierdas!

La elección de su top no pudo ser más acertada, una prenda de la firma Jonofui que nos enamoró por su estampado. El print de la camiseta contaba con motivos vegetales mezclados con paisajes de inspiración oriental en dos colores. Sobre este fondo destacan unas grandes flores naranjas que adornan el frente del top, infundiendo una dosis de vitalidad al conjunto. El contraste entre el patrón estampado y lo básico del azul marino del pantalón crea una armonía visual que no puede funcionar mejor en esta temporada.

Mules planos y sombrero de paja: las claves de los accesorios de Vanesa Lorenzo

Otra de las piezas centrales de este look es un pantalón azul marino pesquero y ligero de la firma Sleeper. Este pantalón, que roza la línea entre lo casual y lo sofisticado, es un homenaje contemporáneo al estilo 'pijama', que tanto se estila últimamente y que ha salido de los dormitorios para comerse las calles. La fluidez del pantalón y su tejido ligero hacen de esta prenda el pantalón perfecto para crear un look comfy, holgado y sencillo.

Completando este look que desafía las convenciones, unos mules planos de tul translúcido con lunares negros elevan aún más el juego estético. Un toque de ligereza que se entrelaza con una estética atrevida y que rompe con lo que habíamos visto en el resto del outfit. Estos mules planos son de la firma Pretty Ballerinas, una firma española que triunfa entre celebrities más internacionales, de la talla de Angelina Jolie, Kate Moss u Olivia Palermo.

Por último, la modelo coronó su estilismo con un sombrero de paja de corona ovalada, que se ha convertido en el accesorio definitivo del verano 2023. Este sombrero, más que una simple adición, es una declaración de estilo que fusiona elementos culturales y estéticos de manera original y con el marchamo de Vanesa Lorenzo. ¿Te atreves a innovar con la tendencia del sombrero de paja?