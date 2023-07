Valeria Duque, la tercera en discordia en la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía, rompe su silencio

Valeria Duque ha roto su silencio. La modelo e influencer se ha convertido en Trending Topic en Twitter, donde una usuaria revelaba que el supuesto motivo por el que Rauw Alejandro y Rosalía habían roto era ella. Se hablaba de una relación paralela, información que Rauw ha negado de forma tajante a través de un comunicado. "No fue por culpa de terceras personas", decía rotundo. Pues bien, poco después de esta aclaración era Valeria la que hablaba sobre lo que unía al puertorriqueño. Un extenso texto en el que revela que no tiene ninguna relación con el artista y con el que pretende zanjar el tsunami que se ha generado en cuestión de horas en torno a los tres protagonistas.

"Estuve ausente desde ayer porque considero que el silencio también es una respuesta y la más sabia ante ofensas y acusaciones injustas y falsas", comienza diciendo Valeria Duque. Aunque es cierto que es seguidora de Rauw Alejandro y que ha estado en el backstage de algún concierto de su última gira -lugar al que casi nadie tiene acceso-, ella niega haber tenido una historia con él. Quiere dejar claro que "jamás ha estado involucrada en una situación similar" y asegura que "todo ha sido producto de la imaginación de alguien". A continuación reproducimos el escrito que la maniquí ha envidado para contar su verdad.

"Hoy decido escribir por si acaso puedo generar algo de consciencia, pues nos falta evolucionar mucho como sociedad... Tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y, en cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada

Estamos tristemente acostumbrados a la estigmatización, prejuicios y señalamientos ignorantes con desconocimiento absoluto sobre la vida real de las personas... sin embargo, nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance. Mucho se habla de la salud mental, respeto y compasión por los demás pero, tristemente, hay poca empatía y solidaridad por parte de las mujeres, quienes han sido las más crueles al hacerme comentarios

Las invito a ser más cuidadosas con sus palabras y les agradezco también a todas las que sí hablan con mucha más CONSCIENCIA. Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es FALSO, NO tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones FALSAS para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas

Esto que me pasó a mí le pasa de diferentes maneras y escenarios a muchas personas que quizás no tienen la fuerza e inteligencia emocional que yo tengo y se está normalizando la maldad que no ataca de frente sino que se esconde detrás de los teclados y pantallas

Les cuento que gran cantidad de lo que ven en las redes sociales es MENTIRA... les aconsejo sean más conscientes en el momento de publicar información que pueda afectar la vida de personas de manera injusta. Hace mucho tiempo he estado en esta industria del entretenimiento, conozco cantidad de personas del medio y he trabajado en el mismo durante años, he participado en proyectos importantes a nivel mundial y toda la gente que me conoce y la comunidad que me sigue y me apoya ha visto de cerca el crecimiento de mi carrera y mi trabajo en el que me he caracterizado por mi profesionalismo y disciplina. ¡¡GRACIAS a todos los que me han enviado su buena energía, los que SÍ me conocen y saben quién soy y son DEMASIADOS!!! Con ellos, con la VERDAD y mi consciencia tranquila elijo quedarme. Valeria".

Este comunicado en el que Valeria dice no haber tenido nada con Rauw Alejandro llega solo un día después de que él aclarara cuál era su situación sentimental. Consciente de todos los rumores e informaciones que les perseguían, el cantante explicaba que su compromiso se terminó hace meses. Una puntualización que no cuadra con la última intervención de Rosalía en 'El Hormiguero' hace solo un mes, ya que habló de los planes de boda que tenían, de cómo había sido la pedida y de los conflictos laborales que existían entre ellos.

Una ruptura sin vuelta atrás

Sea como fuere, lo que parece estar claro es que la relación de Rauw Alejandro y Rosalía, y por ende su compromiso, no tienen opción de retorno. Pese a haber sido uno de los tándem más consolidados del panorama internacional, los cantantes han tomado caminos separados según podía saber People.