Una secretaria de Estado de Macron, portada de Playboy

La primera política que posa para 'Playboy'. Este es uno de los titulares que más se ha repetido en las últimas horas y es que Marlène Schiappa, la secretaria de Estado francesa de Economía Social y Solidaria de Emmanuel Macron, aparece en la portada de la edición francesa del próximo 8 de abril. Unas incendiarias fotografías que prometen hacer ruido, según ha revelado Le Parisien, pues las imágenes del interior también son muy llamativas, al igual que su entrevista.

“Let Them Eat Cake” – Amid Strikes, Blockades and Social Chaos, French Minister Marlene Schiappa’s Playboy Cover Ignites a Flood of Controversy https://t.co/ogSnNShCnm

— The Gateway Pundit ( @gatewaypundit) April 3, 2023