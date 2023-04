Un excompañero de Georgina Rodríguez: "Siempre estuvo buscando pegar el pelotazo"

Georgina Rodríguez sigue siendo tendencia en Netflix. Tanto en España como fuera de nuestras fronteras la pareja de Cristiano Ronaldo sigue generando muchísima curiosidad, tanta que su segunda temporada ha sido un auténtico éxito. Precisamente en su reality es donde ha contado cómo conoció al padre de sus hijos, una historia de la que se acaba de conocer otro punto de vista. Y es que un excompañero de trabajo de la celebrity ha roto su silencio y ha contado qué recuerda de su pasado juntos. "Yo estuve trabajando con Georgina Rodríguez en Gucci como dos meses aproximadamente antes de que ella se convirtiera en una celebrity. Coincidimos varias veces trabajando en la tienda, ella estaba en la sección de mujer y yo en la de hombre, yo ya había visto a Cristiano varias veces en la tienda antes de que se conocieran, y, la verdad, hay muchas intrigas que se comentaban de Cristiano y Georgina", comienza diciendo.

Entonces, ambos eran dependientes y tenían el dinero justo para llegar a final de mes. Una etapa sobre la que un joven llamado Pablo Bonee en Tik Tok ha contado más detalles, entre otros, las supuestas intenciones que entonces tenía Georgina. "Ella siempre fue así, aunque ella no tuviera mucho dinero o no tuviera el dinero que tiene ahora, siempre tuvo esos aires de prepotencia y de superioridad. Al final ella siempre estuvo buscando pegar el pelotazo y por eso trabajó en diferentes firmas de lujo, conocía a un montón de gente en el mundo de la noche en Madrid", continúa. Su trabajo le ayudó a que su círculo de amistades creciera, siendo cuando conoció a Cristiano cuando su vida dio un giro radical. "Ella se movía en ambientes de mucho dinero. Sí que es verdad que vivía en un apartamento muy pobre, muy barato, pero ella siempre quiso avanzar, siempre quiso crecer y cuando conoció a Cristiano fue su oportunidad del estrellato. No es todo tan bonito como se pinta", añade.

La relación de Cristiano y Georgina salió a la luz en el año 2016, un noviazgo que entonces copó titulares y tras el que han formado una familia numerosa. Pero, ¿cómo fue su primer contacto? Hay versiones distintas sobre lo sucedido. "Como todos saben, porque Georgina lo ha contado, cuando se conocieron Cristiano entraba a la tienda de Gucci con unos amigos y con su hijo y justo ella salía por la puerta, pero eso no fue así. Cuando Cristiano entró a la tienda de Gucci todos nos giramos para mirarle porque es un hombre super alto y a ese tipo de clientes solo los atienden los responsables de la tienda. Georgina estaba atendiendo a otra clienta y ella quería llamar su atención hasta que hubo una mirada cómplice. No hablaron, pero a las semanas coincidieron en otra fiesta. Ahí intimaron", apunta este tik toker que en solo unas horas ha alcanzado millones de visualizaciones.

Hasta en tres vídeos el joven ha ido dosificando qué vivió con Georgina hace años, de hecho, ha llamado la atención la otra cara que ha mostrado de la influencer en su último vídeo. De manera inesperada ha apartado su lado más superficial y ha contado otro lado de la joven de Jaca. Uno que nada tenía que ver con los lujos y las altas esferas. "Es muy graciosa, muy espontánea, es muy cariñosa. Es muy humana, está dando la impresión de estrella. Ahora está siendo criticada por las queridas, yo nunca conocí ninguna de ellas. Ella es una persona como cualquiera de nosotros (...) Era una excelente vendedora", finaliza.