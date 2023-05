Un concierto de Azúcar Moreno y una declaración de amor: todo lo que pasó en la preboda de Joaquín Torres y Raúl Prieto

Te contamos todo lo que no se vio de la preboda de Joaquín Torres y Raúl Prieto en Sevilla, que se organizó en un barco.

Nadie se ha querido perder la preboda de Raúl Prieto y Joaquín Torres en Sevilla. Aunque la ceremonia se oficiará este viernes 19 de mayo en la Casa de Pilatos, horas antes de su enlace reunieron a muchos de sus invitados en una fiesta sobre el agua. Contrataron una embarcación para que surcara las aguas del Río Guadalquivir mientras todos cantaban, bailaban y degustaban un cóctel que se había preparado para ellos. Más de 200 personas entre las que, por cierto, había muchos miembros de Mediaset, también de fuera de la cadena o de gente que en su día perteneció a ella y cuya salida no había sido de lo más dulce.

A pesar de que muchas de las conversaciones inevitablemente giraron en torno al fin de 'Sálvame', el cual está muy cerca de producirse, también hubo otros grandes momentos en los que todos lograron despejarse. Muchos de ellos tuvieron lugar ya fuera del barco y es que los novios habían organizado una cena muy especial para ellos. Allí estaban las Azúcar Moreno, quienes cantaron sin cesar y quienes incluso compartieron micrófono con Belén Esteban. También con uno de los novios, en concreto, Joaquín, que se subió a un cubículo en el que las artistas hacían gala de su talento y animaban a todos los asistentes.

Fue precisamente en uno de sus instantes cuando Joaquín Torres dedicó un mensaje al que va a ser su marido: "El camino es el amor". Toda una declaración de amor con la que demostraba que estaba completamente decidido y seguro ante el paso que está a punto de dar. Poco después le tocó el turno a Malena Gracia, que cantó entre otros temas 'Loca', una de sus canciones más icónicas y que vio la luz en el año 2003, actuación inesperada para muchos y con la que la gente no dejó de cantar y tararear.

Aunque el tiempo no ayudó, ya que en las horas previas había caído un grandísimo chaparrón en la ciudad hispalense, eso no evitó que disfrutaran al máximo de su cita. Tenían más que claro que había que darlo todo, ponerse al día entre los conocidos y dar una oportunidad a los primeros contactos, algo que sucedió y que ha hecho tremendamente feliz a los novios. Acudieron Terelu Campos, Alejandra Rubio, Belén Esteban, Emma García o Carlota Corredera, no siendo los únicos famosos en asistir a uno de los fiestones del año.