La autopsia provisional de Cristo Báñez revela que podría haber sufrido un infarto y muerto de manera repentina. El diseñador, que ha fallecido a los 41 años, ha dejado un grandísimo vacío en su familia y amigos, tal y como se ha reflejado en su último adiós. Sus íntimos estaban completamente rotos, por lo que ha llamado poderosamente la atención el mensaje que ha hecho público un amigo. Hablamos de Pedro González, un diseñador que ha descargado toda su rabia contra el círculo de Cristo, focalizándose en sus amigas famosas.

En el tanatorio se podía ver a Eva González, María José Suárez o a Rocío Martín Berrocal desoladas, amigas con las que Cristo Báñez había compartido fiestas, confidencias y también malos momentos, instantes en los que habían estado para el otro. Ellas eran algunas de sus confesoras, lo que hace inexplicable las palabras de Pedro, mensaje que, por cierto, ha terminado borrando.

Ha sido en 'Sálvame' donde han leído el texto que habría escrito un amigo muy cercano a Cristo. "Sigo negro, vomito negro, amigas negras ¿Lloráis? Sois las mismas que nunca quisisteis vestir su ropa (...) Sois presentadoras de cuarta división, siento asco por vuestra cara. A él le hubiera gustado que lo superáis. Que Dios os bendiga". Un comentario que dispara de forma directa a las amigas más conocidas de Cristo Báñez. Ajenas a este zasca, muchas de ellas han utilizado sus redes sociales para despedirse del diseñador, quien triunfó sobre todo en Andalucía y quien, por cierto, formó parte de espacios como 'Quiero Ser', donde ejerció como jurado.

Era poco después en 'Sálvame' cuando hablaban con Pedro González, autor de este mensaje. Se negaba a desvelar los nombres a los que iba dirigido su incendiario texto, pero sí que aseguraba que las personas a las que estaba destinado se habían puesto en contacto con él. "No voy a decir nada de los nombres. Las que se han dado por aludidas me han mandado un mensaje a las 2 de la mañana, será que no tienes la conciencia tranquila. ¿Sabes que he pensado? Que no voy a hablar de este asunto nunca más", decía.

María Patiño era quien confesaba que Cristo Báñez "estaba pasando por un momento depresivo", revelación tras la que Gema López reparaba en otro detalle. "Hablas de presentadoras de cuarta división y de gente que hoy le llora y se negaron a estar en su desfile cuando él se lo pidió", le decía la periodista a Pedro, amigo de Cristo. Pero él se negaba una vez más a poner nombres y apellidos al mensaje que les ha dedicado. "No miento, soy consciente de lo que he dicho. Se pensaban que a lo mejor él no estaba a la altura. Es una opinión personal mía, no estoy en posesión de la verdad".

La noticia de la muerte de Cristo Báñez saltaba este miércoles 11 de mayo. Tras varios días sin responder al teléfono su familia acudió a su piso en Sevilla, donde encontraron su cuerpo sin vida. Fue el Ayuntamiento de Almonte, su tierra, el que confirmó su fallecimiento a los 41 años, un durísimo golpe por el que la industria de la moda está de luto.