La última sonrisa (televisiva) de María Teresa Campos

Pese a que María Teresa Campos ha fallecido a los 82 años de edad, ha dejado consigo un legado imborrable en la pequeña pantalla. La emblemática presentadora puede presumir de haber hecho historia dentro del ámbito de la comunicación nacional y de haber abierto el camino a otras periodistas para que continúen haciendo historia. Sin embargo, ha pasado ya cierto tiempo desde que tuvo lugar la última aparición pública de la comunicadora. Un momento que, probablemente por aquel entonces, la protagonista no pudo llegar a imaginar que se trataría del fin de una era no solo para ella misma, sino también para el periodismo español.

La última vez que María Teresa Campos fue enfocada por una cámara tuvo lugar en el programa ‘Mi casa es la tuya’. Bertín Osborne se desplazó hasta el domicilio de la profesional de la comunicación con el objetivo de entrevistarla y de hacer un repaso por su impecable trayectoria profesional como reina de las mañanas por excelencia. Una charla que la madre de Terelu Campos aprovechó para pedir encarecidamente un hueco en la televisión en el que poder dar continuidad a su carrera laboral. Sin embargo, su petición cayó en saco roto a consecuencia del empeoramiento en su estado de salud, el cual poco a poco fue haciendo mella en su vida hasta el punto de que su presencia en televisión fuera nula.

Durante esa intervención en ‘Mi casa es la tuya’, la madre de Carmen Borrego dejó clara su postura a la hora de estar dispuesta a volver a formar parte del mundo de la televisión: “Soy mayor, pero eso no quiere decir que sea tonta. Eso no quiere decir que, de la noche a la mañana cumplas un numerito, que madre mía el numerito que todo el mundo se ha enterado, y no valgas para nada”. Pero lo cierto es que María Teresa tampoco contó con el apoyo de sus hijas ni de su nieta, quienes consideraron que la comunicadora estaba “bajita anímicamente”, motivo por el que le sería bastante complicado afrontar una nueva aventura en un plató de televisión.

El último programa de María Teresa Campos como periodista

Por otro lado, la última vez que la matriarca del clan Campos se puso al frente de un programa televisivo fue en marzo de 2021. Justo un año antes de recibir en su hogar a Bertín Osborne, María Teresa dio pistoletazo de salida a ‘Las Campos móvil’, un espacio de Telecinco en el que, a bordo de un autobús, la periodista paseó por Madrid e incluso hizo una entrevista a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid fue la última persona con la que la maestra de ceremonias mantuvo una charla profesional, ya que el show de la cadena de Fuencarral tan solo duró un episodio.

Ahora, un sinfín de rostros conocidos han honrado la memoria de María Teresa y se han desplazado hasta el tanatorio de La Paz para dar el último adiós a la exitosa periodista. Entre ellos el de la política del Partido Popular, que ha admitido que, tanto para ella como para millones de españoles, la matriarca de las Campos “era de la familia”, al ser habitual verla en televisión. Además, también se ha emocionado cuando ha sabido que fue a ella a quien la fallecida le hizo su última entrevista pública en vida. Una charla muy importante para la comunicadora que, ahora, Isabel Díaz Ayuso nunca olvidará.

